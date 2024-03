Lok Sabha Elections: आंध्र प्रदेश की सभी 175 विधानसभा और 25 लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी की घोषणा, यहां देखें कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

Highlights लोकसभा चुनाव के लिए सूची से उम्मीदवारों के नाम पढ़कर बताए। डी. प्रसाद राव ने विधानसभा चुनाव के लिए सूची से प्रत्याशियों के नाम बताए। निवर्तमान सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी कडपा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे।

Lok Sabha Elections 2024: वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने शनिवार को आंध्र प्रदेश की सभी 175 विधानसभा सीटों और 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की। सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी ने कडपा जिले के इडुपुलुपाया में पार्टी सुप्रीमो वाईएस जगन मोहन रेड्डी की उपस्थिति में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की 'समाधि' पर उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की।

