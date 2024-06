Lok Sabha Elections 2024: पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बीच बवाल, जयनगर में तालाब में तैरते मिले ईवीएम; वीडियो वायरल

Lok Sabha Elections 2024: शनिवार , 1 जून को देश के कई राज्यों में लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल के भी कई निर्वाचन क्षेत्रों में आज सुबह से मतदान हो रहा है। इस बीच, बंगाल के जयनदर निर्वाचन क्षेत्र से हैरान करने वाली तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही है जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है।

दरअसल, इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें शनिवार की सुबह एक ईवीएम को तालाब में फेंका गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ह वीडियो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कुलतली में मतदान केंद्र संख्या 40 और 41 से आया है, जो जयनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

South 24 pargana Kultali which falls under Joynagar Loksabha constituency locals have thrown EVM in pond .

Locals not allowed to cast vote that’s why they have taken EVM and thrown those in pond@ECISVEEP@SpokespersonECI@KamalikaSengupt Reports pic.twitter.com/V8ND95euwB — nikesh singh (@nikeshs86) June 1, 2024

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ मतदान एजेंटों को मतदान केंद्र में बैठने से मना कर दिया गया था और इसलिए भीड़ ने मतदान केंद्र में घुसकर वोटिंग मशीन को तालाब में फेंक दिया। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में मतदान का सातवां और अंतिम चरण शनिवार को शुरू हुआ। सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सुबह 7 बजे अंतिम 57 संसदीय क्षेत्रों में मतदान शुरू हुआ।

Reserve EVMs & papers of Sector Officer near Benimadhavpur FP school, at 129-Kultali AC of 19-Jaynagar (SC) PC looted by local mob and 1 CU, 1 BU , 2VVPAT machines thrown inside a pond. FIR lodged by Sector Officer and necessary action initiated.



(Pictures: Screenshot from viral… https://t.co/WcZ9pQYN7mpic.twitter.com/OlYJl92jnk — ANI (@ANI) June 1, 2024

बताया जा रहा है कि भीड़ ने हंगामा करते हुए कागजात लूट लिए। और 1 सीयू, 1 बीयू, 2 वीवीपैट मशीनों को एक तालाब के अंदर फेंक दिया गया। सेक्टर पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

निर्वाचन आयोग ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग ने इस पर प्रतिक्रिया दी। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने ट्वीट किया, "आज सुबह 6.40 बजे 19-जयनगर (एससी) पीसी के 129-कुलटाली एसी में बेनीमाधवपुर एफपी स्कूल के पास सेक्टर अधिकारी के रिजर्व ईवीएम और कागजात स्थानीय भीड़ द्वारा लूट लिए गए हैं और 1 सीयू, 1 बीयू , 2VVPAT मशीनों को तालाब के अंदर फेंक दिया गया है...सेक्टर पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। सेक्टर के अंतर्गत सभी छह बूथों पर मतदान प्रक्रिया निर्बाध रूप से चल रही है और सेक्टर पदाधिकारी को कागजात उपलब्ध करा दिये गये हैं ।"

West Bengal Chief Electoral Office tweets, "Today morning at 6.40 am Reserve EVMs & papers of Sector Officer near Benimadhavpur FP school, at 129-Kultali AC of 19-Jaynagar (SC) PC has been looted by local mob and 1 CU, 1 BU , 2VVPAT machines have been thrown inside a pond...FIR… pic.twitter.com/fciLxNL9jL — ANI (@ANI) June 1, 2024

बता दें कि सात चरणों में तय हुए चुनाव में पिछले महीने की 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव हुआ था। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार, लगभग 5.24 करोड़ पुरुष, 4.82 करोड़ महिला और 3574 थर्ड जेंडर मतदाताओं सहित 10.06 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ईसीआई ने कहा कि 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और 486 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। मतों की गिनती 4 जून को होगी।

Web Title: Lok Sabha Elections 2024 Uproar amid voting in West Bengal EVMs found floating in the pond in Jaynagar video viral