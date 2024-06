Lok Sabha Elections 2024 Results: पीएम मोदी की जीत से गदगद हुईं जियोर्जिया मेलोनी, बधाई देते हुए कही ये खास बात

Lok Sabha Elections 2024 Results: देश में हुए लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। मतगणना में बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली है। वहीं, कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत प्राप्त हुई है। ऐसे में बीजेपी जीत हासिल करते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नतीजों के सामने आने के बाद उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वह तीसरी बार शपथ लेंगे अगर उन्हें एनडीए का बहुमत प्राप्त हो जाता है। इस बीच, भारतीय लोकतंत्र के इस पर्व को दुनिया ने भी देखा है। लोकसभा की मतगणना के बाद विश्व के कई देशों ने पीएम मोदी को बधाई दी है और उन्हें शुभकामनाएं दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। सभी जानते हैं दोनों देशों के नेताओं के बीच घनिष्ठ मित्रता है। और इसकी झलक मेलोनी ने दिखा दी, जब उन्होंने पीएम को बधाई दी।

Congratulazioni a @narendramodi per la nuova vittoria elettorale e i miei auguri più affettuosi di buon lavoro. Certa che continueremo a lavorare insieme per rafforzare l'amicizia che unisce Italia e India e consolidare la cooperazione sui diversi temi che ci legano, per il… pic.twitter.com/v5XJAqkwOz — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 4, 2024

मेलोनी ने एक्स को लिखा, "नई चुनावी जीत पर नरेंद्र मोदी को बधाई और अच्छे काम के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे यकीन है कि हम इटली और भारत को जोड़ने वाली दोस्ती को मजबूत करने और हमारे राष्ट्रों और हमारे लोगों की भलाई के लिए हमें जोड़ने वाले विभिन्न मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।"

मेलोनी उन कुछ विश्व नेताओं में से एक हैं जिन्होंने एनडीए को मामूली बहुमत मिलने के बाद पीएम मोदी को बधाई दी। इसी कड़ी में मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू ने भी पीएम को बधाई दी। मुइज्जू ने ट्वीट किया, "2024 के भारतीय आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को बधाई। मैं हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। हमारे दोनों देशों के लिए साझा समृद्धि और स्थिरता की खोज में।"

भारतीय चुनाव नतीजों पर भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन का कहना है, "मैं इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत मजबूत जीत के रूप में देखता हूं... भारत बस खिल रहा है। भारत में लोकतंत्र पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है... मेरे हिस्से की दुनिया में, इस बारे में बहुत सारे सवाल थे कि क्या भारतीय लोकतंत्र मजबूत और ठोस है, और मुझे लगता है कि इन सभी संदेहों को दूर करना होगा।"

#WATCH | New Delhi: On Indian election results, Ambassador of Denmark to India, Freddy Svane says, "I see this as a very strong victory for the Indian democracy... India is just blooming. Democracy in India stands stronger than ever... In my part of the world, there were a lot of… pic.twitter.com/E0Llth6YRe — ANI (@ANI) June 5, 2024

उन्होंने कहा कि भारतीय मतदाता जिसे भी नेता के रूप में चुनेंगे, हम उसके साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमारा एक दशक बहुत अच्छा रहा है, और अब जब वह अपने तीसरे कार्यकाल में हैं, तो हमारा रिश्ता पहले से सहमत लाइनों के साथ विकसित होगा और हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे 100-दिवसीय योजनाओं को आगे बढ़ाएं जिन्हें अब क्रियान्वित किया जा रहा है।

बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, भाजपा ने 240 सीटें हासिल की हैं, कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीती हैं, समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें हासिल की हैं, और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 29 सीटों पर विजयी हुई है।

#WATCH | On India's parliamentary election results, US State Department Spokesperson Matthew Miller says, "The election results have not been finalised. So we will wait for the finalisation of those election results before we offer any definitive comment. I'm also not going to… pic.twitter.com/dOdMcqAyGm — ANI (@ANI) June 4, 2024

