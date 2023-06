Lok Sabha Elections 2024: विपक्षी दलों की अगली बैठक 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में, राकांपा प्रमुख पवार ने कहा- एकता को देख पीएम मोदी बेचैन हो गए हैं

Highlights पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बेचैन हो गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलकर भाजपा का मुकाबला करने का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री ने देश के समक्ष एक नया उदाहरण पेश किया है कि लोगों के बारे में बात कैसे करते हैं।

Lok Sabha Elections 2024: एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि विपक्ष की अगली बैठक 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बेचैन हो गए हैं। शरद पवार ने कहा कि देवेन्द्र फड़नवीस को अनुचित टिप्पणियां करने के बजाय महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए।

शरद पवार ने कहा कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन मोदी सरकार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। राकांपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विचार करना चाहिए कि क्या मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ इस तरह से बोलना उचित है। भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रधानमंत्री के तीखे हमले के बीच पवार का यह बयान सामने आया।

The next meeting of the Opposition will be held in Bengaluru on July 13-14, says NCP chief Sharad Pawar pic.twitter.com/aS3DDh0YBX