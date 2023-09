Lok Sabha Elections 2024: अमित शाह की मौजूदगी में NDA में शामिल JDS, नड्डा ने कहा-तहे दिल से स्वागत करता हूं, देखें तस्वीरें

Highlights हम एनडीए में उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जेडीएस ने राष्ट्रीय का हिस्सा बनने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए कुनबा बढ़ गया है।

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए कुनबा बढ़ गया है। जनता दल (सेक्युलर) ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा कि मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि जेडीएस ने राष्ट्रीय का हिस्सा बनने का फैसला किया है। लोकतांत्रिक गठबंधन में स्वागत करते हैं।

BJP national president JP Nadda tweets, "Met Former Chief Minister Karnataka and JD(S) leader HD Kumaraswamy in the presence of our senior leader and Home Minister Amit Shah. I am happy that JD(S) has decided to be the part of National Democratic Alliance. We wholeheartedly… pic.twitter.com/8dBFFhnfxN