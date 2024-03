Lok Sabha Elections: मैं अब एक स्वतंत्र पंछी हूं, तृणमूल कांग्रेस के विधायक तापस रॉय ने दिया इस्तीफा, इस बात से खफा

Highlights देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। विधायक पद से अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। निराशा व्यक्त करते हुए सोमवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया।

Lok Sabha Elections 2024: तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तापस रॉय ने पार्टी की कार्यप्रणाली पर निराशा व्यक्त करते हुए सोमवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। रॉय ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है, जब देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने विधायक पद से अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। मैं अब एक स्वतंत्र पंछी हूं।’’ रॉय ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके आवास पर जनवरी में छापा मारे जाने पर उनके साथ खड़े नहीं होने के लिए पार्टी नेतृत्व की आलोचना की।

VIDEO | Here’s what West Bengal Speaker Biman Banerjee said Tapas Roy’s resignation as TMC MLA.



“Tapas Roy came here and has submitted his resignation. I am examining it on the perspective of the rules framed under the ‘West Bengal Rules and Procedures on Contract of Business’.… pic.twitter.com/bT5ccqZYNg