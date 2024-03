Lok Sabha Elections 2024: प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर संशय हटा, यहां से लड़ सकती हैं!

Highlights प्रियंका गांधी के लोक सभा चुनाव 2024 लड़ने पर पर्दा हट गया दमन एवं दीव अध्यक्ष केतन पटेल ने कहा कि प्रियंका गांधी को संभवत: पार्टी यहां से लड़ाएगी प्रदेश इकाई अध्यक्ष ने कहा कि ये प्रस्ताव हाईकमान के समक्ष वो रखेंगे

Lok Sabha Elections 2024:प्रियंका गांधी के लोक सभा चुनाव 2024 लड़ने पर पर्दा हट गया। इस बात पर दमन एवं दीव अध्यक्ष केतन पटेल ने बात करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी को संभवत: पार्टी यहां से लड़ाएगी। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रियंका गांधी यहां से दमन एंड दीव चुनाव लड़ सकती है और प्रदेश इकाई ये प्रस्ताव हाईकमान के समक्ष के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम यहां से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव कांग्रेस के सामने रख रहे हैं।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा दक्षिण गुजरात हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है और सौराष्ट्र से भी हमें फायदा होगा। इन क्षेत्रों में हमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, इसलिए मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं।

#WATCH | Daman: On the speculations of Congress General Secretay Priyanka Gandhi Vadra contesting from Daman & Diu for Lok Sabha polls 2024, Daman & Diu Congress President Ketan Patel says, "Priyanka Gandhi may be a possible candidate from Daman & Diu. I embrace this proposal...… pic.twitter.com/stz8sjiUev