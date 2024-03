Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने की चुनाव घोषणापत्र समिति की घोषणा, राजनाथ करेंगे अध्यक्षता

Highlights पी नड्डा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शनिवार को चुनाव घोषणापत्र समिति की घोषणा की समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, वहीं संयोजक निर्मला सीतारमण और सह-संयोजक पीयूष गोयल को बनाया गया समति में राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल के समेत कुल 27 सदस्य हैं

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शनिवार को चुनाव घोषणापत्र समिति की घोषणा की है। समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। वहीं संयोजक की जिम्मेदारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दी गई है। जबकि समिति का सह संयोजक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बनाया गया है। इनके अलावा समिति में अलग-अलग राज्यों के भाजपा नेता, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों को सदस्य चुना गया है। समति में राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल के अलावा अन्य 24 सदस्य हैं।

यानी कुल 27 सदस्यीय चुनाव घोषणा पत्र समिति के सदस्यों में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी, राजीव चंद्रशेखर, किरेन रिजिजू और अर्जुन मुंडा शामिल हैं। अर्जुन राम मेघवाल, भूपेन्द्र यादव, विष्णु देव साई, भूपेन्द्र पटेल, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, वसुंधरा राजे और रविशंकर प्रसाद जैसे प्रमुख भाजपा नेता चुनाव घोषणा पत्र समिति के सदस्य के रूप में काम करेंगे। असम बीजेपी के मुख्यमंत्री ने हिमंत बिस्वा सरमा को भी बीजेपी का चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जिम्मेदार टीम का हिस्सा बनाया है।

BJP president JP Nadda announces the Election Manifesto Committee for the Lok Sabha Elections 2024.



The committee will be headed by Defence Minister Rajnath Singh. pic.twitter.com/EovdqOq74T