लोकसभा चुनाव 2024ः 160 सीट पर फोकस, जनवरी में 11 राज्यों की यात्रा करेंगे अमित शाह, जानें

Highlights 16 जनवरी को उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल और 28 जनवरी को कर्नाटक के हुबली का दौरा करेंगे। गृह मंत्री 29 जनवरी को उत्तरी राज्यों हरियाणा और पंजाब की यात्रा पर रहेंगे।

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी पार्टी के ‘‘लोकसभा प्रवास’’ कार्यक्रम के तहत इस महीने 11 राज्यों की यात्रा करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 के आम चुनाव से पहले लक्षित संसदीय क्षेत्रों में पार्टी की जीत की संभावनाओं को मजबूती देना है।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि शाह पांच जनवरी को त्रिपुरा और छह जनवरी को मणिपुर और नगालैंड में होंगे। वह सात जनवरी को छत्तीसगढ़ और झारखंड तथा आठ जनवरी को आंध्र प्रदेश जाएंगे। वह 16 जनवरी को उत्तर प्रदेश, 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल और 28 जनवरी को कर्नाटक के हुबली का दौरा करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री 29 जनवरी को उत्तरी राज्यों हरियाणा और पंजाब की यात्रा पर रहेंगे।

सत्तारूढ़ भाजपा के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार के रूप में उभरे शाह 2014 से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के विस्तार के केंद्र में रहे हैं। पार्टी ने पहले 160 सीट की पहचान की थी, जिनमें से अधिकांश 2019 के चुनाव में वह हार गई थीं। पार्टी का मानना है कि वह अपने संगठन और सामाजिक आधार को मजबूत करके इन सीट पर जीत हासिल कर सकती है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बी एल संतोष ने सोमवार को प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों को विभिन्न चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का लक्ष्य सौंपते हुए कहा कि सशक्त मंडल-सशक्त बूथ को अपने कार्य का आधार बनाकर पार्टी के विस्तार का कार्य निरंतर करते रहना है।

संतोष ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों-क्षेत्रीय अध्यक्षों और जिलाध्यक्ष एवं जिला प्रभारियों की बैठकों में संगठन विस्तार पर बल देते हुए कहा कि सशक्त मंडल-सशक्त बूथ को अपने कार्य का आधार बनाकर पार्टी के विस्तार का कार्य निरन्तर करते रहना है।

भाजपा मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीयों अध्यक्षों, जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और मोर्चा के अध्यक्षों की बैठक सोमवार को पार्टी के राज्य मुख्यालय पर सम्पन्न हुई। संतोष की उपस्थिति में हुईं बैठकों में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, राष्ट्रीय मंत्री विनोद सोनकर, सहप्रभारी सत्याकुमार एवं संजीव चौरसिया भी मौजूद रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए संतोष ने कहा कि प्रदेश में होने वाले विधान परिषद के चुनाव और नगर निकायों के चुनावों में पार्टी की विजय सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ कार्य करना है। उन्होंने कहा,‘‘हमारा दल सर्वव्यापी-सर्वस्पर्शी-सर्वसमावेशी-सर्वग्राही है। केन्द्र एवं राज्य में हमारी सरकार है।

भाजपा सरकार अपने संकल्प पत्र में किये गए संकल्पों को पूर्ण करते हुए कल्याणकारी योजनाओं एवं निर्णयों के द्वारा जन-जन की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए कार्य कर रही है, ऐसे में हम सब का दायित्व बनता है कि भाजपा सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार हो और योजनाओं का लाभ समाज के हर जरूरतमंद तबके और पात्रों तक पहुंचे।’’

इसके पहले भूपेंन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प की पूर्णतः में प्रत्येक कार्यकर्ता को जुटना है और वैभवशाली राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना है। राधा मोहन सिंह ने बैठक में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचारधारा के लिए कार्य करता है और उस विचारधारा के मूल में वैभवशाली राष्ट्र निर्माण है।

Get the latest Election News Key Constituencies live updates and Election Schedule for Lok Sabha Elections 2019 on www.lokmatnews.in/elections/lok-sabha-elections