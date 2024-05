Lok Sabha Election 2024: 75 दिन, 200 रैलियां, मोदी के स्ट्राइक रेट के सामने कोई नहीं

Highlights पीएम मोदी 30 मई से एक जून तक विवेकानंद रॉक मेमोरियल में करेंगे ध्यान पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 में 200 से अधिक रैलियां की टीवी-प्रिंट में पीएम मोदी ने 80 इंटरव्यू दिए

Lok Sabha Election 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में गुरुवार को पंजाब के होशियारपुर चुनावी अभियान को विराम दिया। तीसरी बार 'फिर एक बार मोदी सरकार' के लिए पीएम मोदी ने देशभर में चुनावी सभाएं, रैलियां की। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए बीते 75 दिनों में 200 से अधिक रैलियां की।

इस दौरान पीएम मोदी ने 80 से अधिक इंटरव्यू दिए। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के इंटरव्यू शामिल हैं। पीएम मोदी की स्ट्राइक रेट के सामने कोई नहीं टिक पाया। पीएम मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी बार चुनाव लड़ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के मतदाताओं से खास अपील की। मोदी ने कहा कि जिस दिन मैंने चुनाव के लिए नामांकन किया।

#WATCH | Tamil Nadu: Visuals from outside the Vivekananda Rock Memorial in Kanniyakumari where PM Modi will meditate from 30th May evening to 1st June evening.



PM Modi will meditate day and night at the same place where Swami Vivekanand did meditation, at the Dhyan Mandapam. pic.twitter.com/mY9xvhCldD