Woman Crying For Narendra Modi: फफक-फफक कर रोने लगी महिला, मोदी से कहा, 'सपना पूरा हो गया', वीडियो वायरल

Highlights मोदी को देख, महिला फफक-फफक कर रोने लगी महिला ने पीएम मोदी से कहा आज मेरा सपना पूरा हो गया सारण में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे पीएम मोदी

Woman Crying For Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक महिला ने जब उन्हें अपने सामने देखा तो फफक-फफक कर रोने लगी। वह अपनी खुशी को छुपा नहीं पाई। रोते हुए महिला ने पीएम मोदी से कहा आज मेरा सपना पूरा हो गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है। यह वीडियो बिहार के सारण की है। पीएम यहां पर एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे।

पीएम जैसे ही विमान से बाहर आए तो वंदे मातरम के जयघोष से उनका स्वागत किया गया। जय जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। पीएम ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इसी दौरान पीएम के स्वागत में खड़ी महिला अपने जज्बात संभाल न सकी। पीएम को देख रोने लगी। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले पीएम की चुनावी सभा में एक बच्ची रोने लगी थी।

सारण में क्या बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले आज कल मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं कि केंद्र में इनकी सरकार बन जाएगी। इन लोगों ने सोचा है, पांच साल में पांच प्रधानमंत्री। पांच साल में पांच प्रधानमंत्री होंगे तो देश का भला होगा क्या। कांग्रेस सरकारों ने इतने दशकों तक गरीब का पेट नहीं भरने दिया। गरीब और गरीब होता जा रहा था, देश की अर्थव्यवस्था बदहाल होती जा रही थी और सरकार में बैठे लोग बिना शर्म कहते थे कि हमारे पास जादू की छड़ी है क्या।

ये घोटाले करके अपनी तिजोरियां भर रहे थे, लेकिन गरीब का पेट भरने की चिंता उन्हें नहीं थी।आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को मैं ईमानदारी से निभा रहा हूं और उसी ईमानदारी से मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे रहा हूं। देश भी देख रहा है, मोदी ने अपने 10 साल में कांग्रेस के 60 साल से ज्यादा विकास करके दिखाया है।

