Lok Sabha Election 2024: 'यूपी की किसी भी सीट से लड़ लें नीतीश कुमार, जमानत भी नहीं बचा सकेंगे', सुशील कुमार मोदी की चुनौती

Highlights बीजेपी नेता ने कहा- जनता दल-यूनाइटेड सुप्रीमो अपनी जमानत भी नहीं बचा सकेंगे कहा- अखिलेश यादव चाहते हैं कि नीतीश जी यूपी आएं और चुनाव में अपनी जमानत खो दें उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना

पटना: भाजपा के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दी और कहा कि जनता दल-यूनाइटेड (जद-यू) सुप्रीमो अपनी जमानत भी नहीं बचा सकेंगे।

सुशील कुमार मोदी का यह बयान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से कुमार को यूपी के फूलपुर से अगला आम चुनाव लड़ने की पेशकश के मद्देनजर आई है। सुशील कुमार मोदी ने कहा, अखिलेश यादव चाहते हैं कि नीतीश जी उत्तर प्रदेश में आएं और चुनाव में अपनी जमानत खो दें।

उन्होंने कहा, सभी जानते हैं कि यादव का अपने राज्य में कोई उम्मीदवार नहीं है। उनका पिछले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के साथ गठबंधन था और क्या हुआ। बाद में गठबंधन टूट गया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 62 सीटों के साथ जीत गई। उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा, छपरा में हुई घटनाएं, कटिहार में और तीन दिन पहले मुजफ्फरपुर में, लालू राज के दौरान जो हुआ करता था, उससे कहीं अधिक अमानवीय थे।

उन्होंने ने कहा कि स्थिति कुमार के नियंत्रण से बाहर है क्योंकि वह प्रधानमंत्री बनने की अपनी 'महत्वाकांक्षा' के कारण राज्य के मामलों के प्रति 'अनावश्यक' हैं। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बिहार में विफल कानून व्यवस्था राज्य में लौट आई है।

वहीं नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की संभावना पर केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे ने कहा, फ़ूलपुर उनको 'फूल' बना देगा। 17 साल से जो एक भी चुनाव नहीं लड़े, उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपना याद आ रहा। वे बिहार में एक भी चुनाव जीतते हैं तो उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल सकता है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को राज्य में अपनी पसंद की किसी भी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है और साथ ही उन्होंने बिहार के सीएम को अपनी पार्टी (सपा) के समर्थन का वादा किया है। नीतीश कुमार भी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में जुटे हैं।

Get the latest Election News Key Constituencies live updates and Election Schedule for Lok Sabha Elections 2019 on www.lokmatnews.in/elections/lok-sabha-elections