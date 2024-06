Lok Sabha Election 2024 Result: मेनका गांधी 11428 मतों से पिछड़ीं, SP के रामभुआल निषाद जीत के करीब

Highlights यूपी के सुल्तानपुर से भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी 11428 मतों से पिछड़े दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के रामभुआल निषाद भी आगे हालांकि, लोकसभा चुनाव के नतीजे अभी सामने आ रहे हैं

Lok Sabha Election 2024 Result: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी 11428 मतों से पिछड़ गईं हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के रामभुआल निषाद भी आगे हो गए हैं। हालांकि, लोकसभा चुनाव को लेकर अभी पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं हुई है। माना जा रहा है कि अभी थोड़ा समय तक और रुकना होगा, तब जाकर स्थिति साफ होगी। फिलहाल यूपी में भाजपा को 36, सपा को 33, कांग्रेस को 7, आरएलडी को 2 सीटें मिल गईं।

गौरतलब है कि यूपी की 80 सीटों के नतीजे आ रहे हैं। लेकिन, समाजवादी पार्टी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रचार किया और धुंआधार पारी खेलते हुए आज के नतीजों में पार्टी में बढ़त बना ली है।

एक सबसे अहम बात ये रही कि उनके खास रहे, मोनू सिंह और सोनू सिंह ने समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया। इसके साथ दोनों ने कहा था कि हमारी मेनका गांधी जी से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन हम चुनाव में खड़े हुए तो उन्हें बुरा लगा, उसके बाद से दोनों गुटों में कई बार आमने-सामने टक्कर शुरू हो गई। हालांकि, इस बीच दोनों भाइयों ने कहा था कि वे किसी भी हालत में झुकेंगे नहीं और हुआ भी वैसा ही।

हाल में सपा में ज्वाइन हुए सोनू और मोनू सिंह ने कहा था कि वे अब वैसा ही करेंगे, जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख यानी पूर्व सीएम अखिलेश यादव जो कहेंगे, वो वैसा ही करेंगे। इतना ही नहीं दोनों ने तो वरुण गांधी को पागल करार दिया था।

BJP MP and candidate from Sultanpur (Uttar Pradesh), Maneka Gandhi trailing by a margin of 10,078 votes.



Samajwadi Party (SP) candidate Rambhual Nishad leading here. Counting underway.



