Lok Sabha Election 2024: बीजेपी में शामिल हुए वायुसेना के पूर्व प्रमुख आरकेएस भदौरिया, गाजियाबाद से मिल सकता है टिकट

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कई हस्तियों का पार्टियों में शामिल होना जारी है। रविवार 24 मार्च को भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी पार्टी में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी की।

पूर्व वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल (सेवानिवृत्त) आरकेएस भदौरिया सशस्त्र बलों में पद से सेवानिवृत्त होने के लगभग ढाई साल बाद राजनीति में शामिल हुए हैं। जानकारी के अनुसार, बीजेपी की ओर से उन्हें गाजियाबाद से मैदान में उतारा जा सकता है।

VIDEO | Former Indian Air Force chief RKS Bhadauria joins BJP in presence of Union Minister Anurag Thakur.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/a1C0BEaqOE