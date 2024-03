Lok Sabha Election 2024 Date: 140 करोड़ भारतीयों का भरोसा और समर्थन, ‘मेरा भारत, मेरा परिवार’, पीएम मोदी ने शेयर किया वीडियो

Highlights विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को मिले फायदों को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री अक्सर लोगों को ‘‘अपने परिवार के सदस्य’’ बताते हैं। विश्वास जताया कि वे एक साथ मिलकर देश को नयी ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे।

Lok Sabha Election 2024 Date LIVE updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले शनिवार को ‘‘मैं मोदी का परिवार हूं’’ शीर्षक का एक प्रचार वीडियो साझा किया। यह संगीतमय वीडियो किसानों से लेकर गरीब परिवारों तक के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को मिले फायदों को रेखांकित करता है। इसमें लोग यह कहते हुए प्रधानमंत्री का समर्थन करने का संकल्प लेते हुए सुनायी दे रहे हैं कि वे मोदी का परिवार हैं। प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर वीडियो साझा करते हुए कहा, ‘‘मेरा भारत, मेरा परिवार’’।

There is immense support for the BJP's development agenda across Telangana. The vibrancy at the rally in Nagarkurnool is exceptional. https://t.co/SLM0VXnmD6

प्रधानमंत्री अक्सर लोगों को ‘‘अपने परिवार के सदस्य’’ बताते हैं। हाल में विपक्षी नेता लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का कोई परिवार न होने को लेकर उन पर निशाना साधा था जिसके बाद उन्होंने देश के लोगों से अपने जुड़ाव पर जोर देते हुए कहा कि वे उनके परिवार के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई नेताओं ने भी लोगों को लिखा प्रधानमंत्री का पत्र साझा किया है जिसमें उन्होंने ‘विकसित भारत’ के निर्माण में उनके सुझाव और सहयोग मांगा है। उन्होंने विश्वास जताया कि वे एक साथ मिलकर देश को नयी ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे।

#WATCH | PM Modi addresses a public rally in Telangana's Nagarkurnool



"Modi's family are the 140 crore Indians. For the last 23 years, earlier working as CM and now as PM, you gave me a chance to serve. I never used any day for myself. If I have lived and worked day and night,… pic.twitter.com/VO6stOID2Z