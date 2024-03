Rahul Gandhi In Ramleela Maidan: 'जिस दिन संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान नहीं बचेगा', राहुल गांधी ने किया तीखा हमला

Highlights राहुल गांधी ने कहा कि वो मैच मैचफिक्सिंग कर रहे हैं राहुल ने कहा जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया, उस दिन ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा राहुल गांधी ने कहा कि ये जो संविधान है हिंदुस्तान की जनता की आवाज है

Rahul Gandhi In Ramleela Maidan: दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी के द्वारा आयोजित महा रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आज कल आईपीएल के मैच चल रहे हैं। आप सबने मैच फिक्सिंग शब्द सुना होगा। जब बेइमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर, खिलाड़ियों को खरीदकर मैच जीता जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले दो खिलाड़ियों को गिरफ्तार करके अंदर कर दिया गया। पीएम मोदी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं।

#WATCH | Delhi: During the INDIA alliance rally at Ramlila Maidan, Congress MP Rahul Gandhi says, "...Without EVMs, match-fixing, social media, and pressurising the press, they cannot win more than 180 seats." pic.twitter.com/SnVc3T0mYg