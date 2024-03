PM Narendra Modi West Bengal: 'पहले कमीशन फिर परमिशन', बंगाल की धरती पर मोदी ने बीजेपी की गिनाई उपलब्धियां

Highlights मोदी ने कहा बंगाल में काम करवाने के लिए पहले कमीशन फिर परमिशन मिलता है तमाम संभावनाओं के बावजूद बंगाल पीछे छूटता गया पिछले 10 वर्षों में हमने उस खाई को पाटने के लिए यहां के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है

PM Narendra Modi West Bengal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वेस्ट बंगाल के दौरे पर थे। यहां उन्होंने रोड़ शो किया। इसके बाद उन्होंने कृष्णा नगर में सभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान यहां की मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यहां पर काम करवाने के लिए पहले कमीशन फिर परमिशन मिलता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से रेल पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा रहा है लेकिन इतिहास की जो बढ़त बंगाल को हासिल थी, आजादी के बाद उसे सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया गया। यही कारण है कि तमाम संभावनाओं के बावजूद बंगाल पीछे छूटता गया। पिछले 10 वर्षों में हमने उस खाई को पाटने के लिए यहां के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है।

