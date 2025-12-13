VIDEO: हैदराबाद पहुंचे लियोनेल मेस्सी, 'प्रतिद्वंद्वी' टीम के सदस्य और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से गर्मजोशी से किया स्वागत

By रुस्तम राणा | Updated: December 13, 2025 18:37 IST2025-12-13T18:37:28+5:302025-12-13T18:37:28+5:30

जीओएटी इंडिया टूर 2025 के दौरान रेवंत रेड्डी और लियोनेल मेसी एक फ्रेंडली एग्जीबिशन मैच में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। उम्मीद है कि यह फ्रेंडली मैच मेसी के हैदराबाद दौरे का मुख्य आकर्षण होगा।

Lionel Messi Receives Warm Welcome From 'Rival' Team Member And Telangana CM Revanth Reddy | VIDEO: हैदराबाद पहुंचे लियोनेल मेस्सी, 'प्रतिद्वंद्वी' टीम के सदस्य और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से गर्मजोशी से किया स्वागत

VIDEO: हैदराबाद पहुंचे लियोनेल मेस्सी, 'प्रतिद्वंद्वी' टीम के सदस्य और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से गर्मजोशी से किया स्वागत

हैदराबाद: ग्लोबल फुटबॉल स्टार और अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी शनिवार को हैदराबाद पहुंचे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तेलंगाना सरकार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हैदराबाद पहुंचने के तुरंत बाद, उन्होंने जीओएटी इंडिया टूर 2025 के लिए शहर के दौरे के दौरान रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। 

राहुल गांधी भी इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद पहुंचे हैं। इससे पहले, रेवंत रेड्डी ने एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का स्वागत किया था। जीओएटी इंडिया टूर 2025 के दौरान रेवंत रेड्डी और लियोनेल मेसी एक फ्रेंडली एग्जीबिशन मैच में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। उम्मीद है कि यह फ्रेंडली मैच मेसी के हैदराबाद दौरे का मुख्य आकर्षण होगा, जो फुटबॉल प्रेमियों का बहुत ध्यान खींचेगा।

महान फुटबॉलर के आने से पूरे तेलंगाना में खेल प्रेमियों में ज़बरदस्त उत्साह है। फैंस बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और इस मौके का जश्न मनाया, जिसे हैदराबाद और राज्य के लिए एक गर्व का और यादगार मौका माना जा रहा है। शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मेसी सीधे फलकनुमा पैलेस गए, जहां GOAT इंडिया टूर 2025 के हिस्से के तौर पर एक खास मीट-एंड-ग्रीट प्रोग्राम ऑर्गनाइज़ किया गया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फुटबॉल लेजेंड शाम को उप्पल में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जाने से पहले होटल में करीब 100 चुने हुए मेहमानों से बातचीत करेंगे। उप्पल स्टेडियम में, मेस्सी एक बिज़ी शेड्यूल में हिस्सा लेंगे, जिसमें मैदान पर दिखना, GOAT कप के लिए पेनल्टी शूटआउट और कई ज़ोन में बच्चों के 'टिकी टाका' क्लीनिक के दौरान युवा फुटबॉलरों के साथ बातचीत शामिल है।

इस प्रोग्राम में स्टेडियम परेड वॉक, एक स्टेज सेरेमनी और जीतने वाली टीम को GOAT कप देना भी शामिल होगा, जिससे मेस्सी का हैदराबाद दौरा पूरे राज्य के फैंस के लिए एक यादगार मौका बन जाएगा।

Web Title: Lionel Messi Receives Warm Welcome From 'Rival' Team Member And Telangana CM Revanth Reddy

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Lionel MessihyderabadFootballAnumula Revanth Reddyलियोनेल मेसीहैदराबादफुटबॉलअनुमूला रेवंत रेड्डी