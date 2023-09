भारतीय सेना को मिले हर तरह के रास्तों पर चलने वाले लाइट स्पेशलिस्ट वाहन, चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा

Highlights भारतीय सेना को मिले नवीनतम लाइट स्पेशलिस्ट वाहन हर तरह के रास्तों पर तेजी से चल सकते हैं ये वाहन दुर्गम इलाकों में सेना की तेजी से पहुंच आसान हो जाएगी

जम्मू और कश्मीर: सीमा पर गश्ती के लिए भारतीय सेना को ऐसे वाहनों की जरूरत होती है जो हर तरह के रास्तों पर तेजी से चल सकें। खासकर चीन से लगती सीमा पर लद्दाख के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में ऐसे वाहनों की जरूरत ज्यादा होती है। लद्दाख के उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों, रेतीली घाटियों और ऊंचाई के कारण बनी दुर्गम परिस्थितियों में सामान्य वाहन सही से काम नहीं करते इसिलिए सेना को विशेष वाहनों की जरूरत होती है।

इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना में हाल ही में शामिल किए गए नवीनतम लाइट स्पेशलिस्ट वाहन (एलएसवी) को नॉर्थ टेक संगोष्ठी में प्रदर्शित किया गया। एलएसवी को एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर, मीडियम मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर से लैस किया जा सकता है। इसका उपयोग त्वरित प्रतिक्रिया के लिए सैनिकों को अग्रिम क्षेत्रों में भेजने और अग्रिम सैनिकों को बारूद और राशन की आपूर्ति करने के लिए भी किया जा सकता है।

