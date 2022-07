देवी काली विवाद: लीना मणिमेकलई ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा- कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता भारत

Highlights फिल्ममेकर लीना मणिमेकलई की डॉक्यूमेंट्री 'काली' ने देशभर में विवाद पैदा कर दिया है। इस डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर में देवी काली को सिगरेट पीते हुए दर्शाया गया है।

नई दिल्ली: फिल्ममेकर लीना मणिमेकलई ने डॉक्यूमेंट्री 'काली' को लेकर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हिंदुत्व कभी भारत नहीं बन सकता। बता दें कि मणिमेकलई की डॉक्यूमेंट्री 'काली' ने देशभर में विवाद पैदा कर दिया है। इस डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर में देवी काली को सिगरेट पीते हुए दर्शाया गया है।

BJP payrolled troll army have no idea about how folk theatre artists chill post their performances.This is not from my film.This is from everyday rural India that these sangh parivars want to destroy with their relentless hate & religious bigotry. Hindutva can never become India. https://t.co/ZsYkDbfJhK