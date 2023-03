नौकरी के बदले जमीन घोटाला : ED का दावा, लालू परिवार पर पड़े छापों में 600 करोड़ की नामी और बेनामी जायदाद का पता चला

Highlights प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को नौकरी के बदले जमीन मामले में 24 स्थानों पर तलाशी ली परिणामस्वरूप ईडी ने 1 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी, 1900 यूएस डॉलर को बरामद किया इस समय लगभग 600 करोड़ रुपये की अपराध की आय का पता चला है

नई दिल्ली:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को भारतीय रेल के ‘नौकरियों के बदले जमीन’ घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार के खिलाफ छापों में एक करोड़ रुपये की अघोषित नकदी जब्त की है। स्वयं प्रवर्तन निदेशालय ने इस बात जानकारी है।

ईडी ने कहा कि अपराध के माध्यम से प्राप्त 600 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता चला है। केन्द्रीय एजेंसी ने कहा कि लालू प्रसाद के परिवार और उनके सहयोगियों के लिए रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों में किए गए निवेशों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। ईडी ने शुक्रवार को लालू प्रसाद के पुत्र व बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित परिसर सहित परिवार के सदस्यों के विभिन्न परिसरों पर छापा मारा।

ईडी ने मामले में 24 स्थानों पर तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप 1 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी, 1900 यूएस डॉलर, 540 ग्राम सोने की बुलियन और 1.5 किलोग्राम से अधिक सोने के आभूषण सहित विदेशी मुद्रा बरामद हुई।

