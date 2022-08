लालू यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 के सवाल पर कहा, "हमें तानाशाही सरकार को हटाना है... मोदी को हटाना है"

Highlights बिहार में नई सरकार के गठन के बाद राजद प्रमुख लालू यादव मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया लालू यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तानाशाही सरकार को गद्दी से हटाना है नीतीश सरकार की तारीफ करते हुए लालू यादव ने सुशील मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया

दिल्ली: राष्ट्रीय जनता के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बिहार में जदयू-राजद की सरकार बनने के बाद पहली बार बयान देते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तानाशाही सरकार को गद्दी से हटाना है। लालू यादव बीमारी की हालत में दिल्ली में इलाज कराने के कारण बिहार में जदयू-राजद सरकार के गठन के समय में पटना नहीं जा सकते थे। लेकिन सरकार के गठन के बाद लालू यादव ने पूरे आत्म विश्वास से नीतीश कुमार की नई सरकार की तारीफ की और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया।

लालू यादव से पत्रकारों ने जब पूछा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राजद किस तरह की रणनीति तैयार कर रही है तो उसके जवाब में लालू यादव ने कहा "हमें तानाशाही सरकार को हटाना है... मोदी को हटाना है।"

#WATCH | "We have to oust the dictatorial govt. Hatana hai, Modi ko hatana hai," says RJD chief Lalu Prasad Yadav says when asked about 2024 polls



"Sushil Modi is a liar. It's all wrong," when asked about BJP MP Sushil Modi's allegations after the new Govt came to power in state pic.twitter.com/L7LcH8jCLo