लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तोड़ा परिवार से नाता, राजनीति से भी किया तौबा

पटना: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति से विदाई ले ली है। साथ ही उन्होंने हैरान करते हुए अपने अपने परिवार से भी नाता तोड़ लिया है। शनिवार को उन्होंने एक्स पर इसको लेकर हैरान करने वाला पोस्ट किया। रोहिणी ने पोस्ट में इसके लिए सारा दोष अपने ऊपर लेते हुए तेजस्वी यादव के करीबी विश्वासपात्र संजय यादव पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि संजय यादव और रमीज ने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था।

रोहिणी ने ट्वीट किया, "मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। संजय यादव और रमीज़ ने मुझसे यही करने को कहा था। मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ।" आरजेडी प्रमुख की बेटी का यह फैसला बिहार चुनाव परिणाम के एक दिन बाद आया है, जिसमें राजद नेतृत्व वाले महागठबंधन की करारी शिकस्त देखने को मिली है। बता दें कि रोहिणी ने सारण से भी 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था।

I’m quitting politics and I’m disowning my family …

This is what Sanjay Yadav and Rameez had asked me to do …nd I’m taking all the blame’s — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 15, 2025

इससे पहले, राजद ने राज्य चुनावों में अपने बड़े झटके पर पहली बार प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शनिवार को कहा कि सत्तारूढ़ एनडीए के हाथों करारी हार के बावजूद वह "निराश" नहीं है, जिसने 202 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की। ​​महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी राजद ने अपनी सीटों की संख्या 75 से घटकर सिर्फ 25 रह गई - 2010 के बाद से इसका सबसे निराशाजनक प्रदर्शन।

नाटकीय गिरावट, जिसके परिणामस्वरूप एनडीए सहयोगियों को 100 से अधिक सीटों का नुकसान हुआ, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में गठबंधन के पीछे एकजुट होने के बावजूद आया। कुल मिलाकर, महागठबंधन के वोट शेयर और सीटों की संख्या में तेजी से गिरावट आई, 40 सीटों के निशान से नीचे और सरकार बनाने से बहुत दूर।

इसके विपरीत, भाजपा एनडीए के भीतर सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाली पार्टी के रूप में उभरी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडी(यू) ने 85 सीटें हासिल कीं, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी (आरवी) ने 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटें जीतकर प्रभावशाली प्रदर्शन किया। एचएएम ने 5 सीटें जीतीं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 4 सीटें हासिल कीं।

