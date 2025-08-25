Lalbaugcha Raja 2025: गणेश चतुर्थी से पहले मुंबई में 'लालबागचा राजा' की दिखी पहली झलक, देखें वीडियो

Lalbaugcha Raja 2025 Fist Look: पूरे देश में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं ऐसे में महाराष्ट्र में लालबागचा राजा की पहली झलक सामने आई है। गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी लेकिन इससे पहले भक्तों के सामने बप्पा की झलक दिखाई गई जिसे देखने लाखों भक्तों की भीड़ पहुंची थी। बप्पा के हाथ में चक्र, सिर पर आकर्षक मुकुट, बैंगनी रंग की धोती है। लालबागचा राजा के भव्य दर्शन करके भक्त पंडाल में खुशी से झूमने लगे, आपको बता दें मंडप को भगवान तिरुपति बालाजी की थीम पर सजाया गया है।


