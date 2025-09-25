Ladakh Violence: क्यों लेह में भड़का 'Gen Z' का विरोध प्रदर्शन? जानिए 10 बड़ी बातें

Ladakh Violence: 24 सितंबर को लेह में हिंसा भड़क उठी जब प्रदर्शनकारियों ने लद्दाख की राजधानी लेह में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय और एक सीआरपीएफ वैन में आग लगा दी। हिंसा के दौरान कम से कम चार लोग मारे गए और 70 से ज़्यादा घायल हो गए। इसके बाद लद्दाख के सबसे बड़े शहर और प्रशासनिक केंद्र लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया। बुधवार की हिंसा से पहले, पिछले दो हफ़्तों से विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे थे।

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जिन्होंने भूख हड़ताल के साथ विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, ने बुधवार की हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि यह "युवा पीढ़ी का आक्रोश था जिसने उन्हें सड़कों पर ला दिया।" बुधवार को अपनी भूख हड़ताल वापस लेने के बाद वांगचुक ने कहा, "यह जेनरेशन ज़ेड क्रांति थी।"

नेपाल में हाल ही में हुए प्रदर्शनों के बाद 'जेनरेशन ज़ेड विरोध प्रदर्शन' शब्द का चलन बढ़ गया है, जिसके कारण भारत के पड़ोसी देश में सरकार बदल गई। हालांकि, केंद्र सरकार ने वांगचुक पर "अरब स्प्रिंग-शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेनरेशन ज़ेड विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ ज़िक्र करके लोगों को गुमराह करने" का आरोप लगाया।

हालाँकि, पुरस्कार विजेता पर्यावरणविद् ने टीवी साक्षात्कारों में कहा कि लद्दाख में हिंसा भाजपा द्वारा 2020 में किए गए वादों से मुकरने और स्थानीय युवाओं में वर्षों से चली आ रही बेरोज़गारी के कारण भड़की है।

लेह प्रदर्शन के बारे में 10 बातें

1- अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर के विभाजन के बाद 2019 में लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। पूर्ववर्ती राज्य का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर है। जम्मू-कश्मीर के विपरीत, लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है।

उस समय, सोनम वांगचुक सहित कई लोगों ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने का स्वागत किया था। लेकिन कुछ ही महीनों में, उपराज्यपाल के प्रशासन में राजनीतिक शून्यता को लेकर चिंताएँ पैदा हो गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लद्दाख में कोई विधायिका नहीं थी, जिससे यह क्षेत्र सीधे केंद्र के शासन के अधीन था।

लद्दाख में राज्य के दर्जे की आकांक्षाओं को लेकर बढ़ते असंतोष के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और भूख हड़तालें हुईं। दरअसल, पहली बार, बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल कारगिल के राजनीतिक और धार्मिक समूहों ने एक संयुक्त मंच के तहत हाथ मिलाया: लेह का सर्वोच्च निकाय और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे।

केंद्र सरकार ने लद्दाख की मांगों की जाँच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया। बातचीत बिना किसी बड़ी सफलता के हुई। मार्च में, लद्दाख के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

स्थानीय नेताओं ने दावा किया कि शाह ने उनकी मुख्य माँगों को अस्वीकार कर दिया था।

तब से, लद्दाख में राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों और अपनी आदिवासी पहचान और नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए अधिक स्थानीय स्वायत्तता की माँग को लेकर कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्रों को संवैधानिक सुरक्षा उपाय और अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है।

2- विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत 10 सितंबर को सोनम वांगचुक के 35-दिवसीय भूख हड़ताल के साथ हुई, जिसकी चार मुख्य मांगें थीं: लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा, लेह और कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीटें और सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण। 24 सितंबर को, 'लेह एपेक्स बॉडी' के आह्वान पर लेह में बंद रहा। हजारों की संख्या में युवा प्रदर्शनकारी NDS मेमोरियल ग्राउंड में इकट्ठा हुए और उनका प्रदर्शन पुलिस के साथ हिंसक झड़प में बदल गया। गुस्साई भीड़ ने भाजपा कार्यालय और सरकारी कार्यालयों पर पथराव किया, वाहनों में आग लगाई, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा।

3- 23 सितंबर की शाम को, भूख हड़ताल पर बैठे 15 प्रदर्शनकारियों में से दो (जिनमें एक बुजुर्ग महिला भी शामिल थी) की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

इस घटना से युवा पीढ़ी (जिसे 'जेन Z' कहा गया), जिसमें लगभग 70 हज़ार युवा शामिल हैं, में भारी गुस्सा और निराशा पैदा हुई।

4- जब 2019 में लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना और जम्मू-कश्मीर से अलग हुआ, तो उसे विधायिका में अपना प्रतिनिधित्व नहीं मिला। स्थानीय लोगों का तर्क था कि विधानसभा की कमी के कारण उनकी खुद शासन करने और स्थानीय हितों की रक्षा करने की क्षमता कम हो गई है।

वे यह भी शिकायत करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनने से लद्दाख में रोज़गार के अवसर, भूमि अधिकार और पहले से मौजूद सुरक्षा कमज़ोर हो रही है।

5- जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर लगभग 10 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू की। जब दो प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।

एलएबी की युवा शाखा ने इसके जवाब में बंद और विरोध प्रदर्शनों का आह्वान किया।

वांगचुक, एक जलवायु कार्यकर्ता, शिक्षा से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उन्हें 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2009 की फिल्म '3 इडियट्स' में आमिर खान का 'फुनसुख वांगडू' किरदार वांगचुक से प्रेरित बताया जाता है।

6- केंद्र सरकार ने हिंसा के लिए वांगचुक के "भड़काऊ" भाषणों को जिम्मेदार ठहराया। सरकार ने कहा कि वांगचुक - 2019 के बाद से लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा मांगने का सबसे प्रमुख चेहरा - "अरब स्प्रिंग-शैली के विरोध और नेपाल में जेन जेड विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख करके लोगों को गुमराह कर रहे थे"।

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "24 सितंबर को सुबह लगभग 11.30 बजे, उनके [सोनम वांगचुक] भड़काऊ भाषणों से उकसाई गई भीड़ भूख हड़ताल स्थल से निकल गई और एक राजनीतिक दल के कार्यालय के साथ-साथ लेह के मुख्य चुनाव आयुक्त के सरकारी कार्यालय पर भी हमला किया।"

7- बुधवार शाम एक टीवी साक्षात्कार में, वांगचुक ने कहा कि लद्दाख में हिंसा भाजपा द्वारा 2020 में किए गए वादों से 'यू-टर्न' लेने और स्थानीय युवाओं में वर्षों से चली आ रही बेरोजगारी के कारण भड़की है। वांगचुक ने बुधवार की हिंसा को अपने जीवन के "सबसे दुखद दिनों में से एक" बताया। प्रसिद्ध कार्यकर्ता ने कहा कि हिंसा साथी भूख हड़तालियों की बिगड़ती सेहत के कारण भड़की। हिंसा भड़कने से एक दिन पहले, मंगलवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बुजुर्ग पुरुष और एक महिला की हालत गंभीर होने पर उन्हें स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया गया।

#WATCH | Delhi | On protests in Leh, BJP MP Sambit Patra says, "Today, in Ladakh, attempts were made to portray some protests as being led by Gen Z. However, when investigated, it was discovered that these protests were not led by Gen Z, but by Congress. Congress councillor… pic.twitter.com/BTED6PRMfQ — ANI (@ANI) September 24, 2025

8- भाजपा नेता अमित मालवीय ने लेह में हुई हिंसा की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए और कांग्रेस को इससे जोड़ा। मालवीय ने X पर पोस्ट किया, "लद्दाख में दंगा करने वाला यह व्यक्ति अपर लेह वार्ड का कांग्रेस पार्षद फुंटसोग स्टैनज़िन त्सेपाग है। उसे भीड़ को उकसाते और भाजपा कार्यालय तथा हिल काउंसिल को निशाना बनाकर की गई हिंसा में शामिल होते हुए साफ़ देखा जा सकता है।"

9- 2019 में पूर्ववर्ती राज्य से अलग हुए दूसरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठ रही है। अंतर यह है कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा है और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार है। लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है और इसका शासन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल (एलजी) के हाथों में है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने का वादा भी नहीं किया गया था: उमर

जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक नेताओं ने बुधवार की हिंसा की निंदा की।

10- फ़िलहाल लद्दाख धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है। बुधवार शाम 4 बजे से स्थिति शांतिपूर्ण है। विरोध प्रदर्शन खत्म हो गए हैं और प्रशासन ने किसी भी तरह की सभा पर प्रतिबंध लगा दिया है।

केंद्र सरकार ने कहा कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अगली बैठक 6 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जबकि 25 और 26 सितंबर को लद्दाख के नेताओं के साथ बैठकें भी प्रस्तावित हैं।

यह स्पष्ट है कि सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के ज़रिए भीड़ को उकसाया था। उन्होंने आगे कहा, "जिन मांगों को लेकर वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, वे चर्चा का अभिन्न अंग हैं।"

