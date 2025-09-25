Ladakh violence: एनजीओ की विदेशी फंडिंग रद्द होने के बाद सोनम वांगचुक पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को सोनम वांगचुक के गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (एसईसीएमओएल) का एफसीआरए लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। लद्दाख में हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अपने आदेश में कहा कि लद्दाख के कार्यकर्ता के गैर-लाभकारी संगठन ने विदेशी फंडिंग नियमों का 'बार-बार' उल्लंघन किया है।

एमएचए ने कहा कि वांगचुक के व्यक्तिगत और संयुक्त खातों में धन प्राप्त हुआ, जो एफसीआरए 2010 का सीधा उल्लंघन है। इसमें आगे कहा गया है कि उनके एनजीओ को 2021 और 2024 के बीच विदेशों से करोड़ों रुपये मिले, जिससे संभावित मनी लॉन्ड्रिंग की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ये "विदेशी धन अज्ञात संस्थाओं को भेजे गए थे"।

एमएचए ने अपने आदेश में कहा, "सोनम वांगचुक खुद को जनहित के प्रतिनिधि के रूप में पेश करते रहते हैं, लेकिन वित्तीय कदाचार का रिकॉर्ड कुछ और ही बताता है।" "उनके कार्यों से रचनात्मक संवाद पटरी से उतरने और वास्तविक चिंताओं को व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के साधन में बदलने का खतरा है।"

वांगचुक के 9 निजी खाते

अपने आदेश में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि 59 वर्षीय वांगचुक के नौ निजी बैंक खाते हैं, लेकिन उनमें से आठ की घोषणा नहीं की गई है। मंत्रालय ने कहा कि इन आठ खातों में से कई में भारी मात्रा में विदेशी धन भेजा गया है। साथ ही, वांगचुक ने 2021 से 2024 के बीच अपने निजी खाते से लगभग 2.3 करोड़ रुपये विदेश भेजे।

मंत्रालय ने कहा कि वांगचुक को 2018 से 2024 के बीच विभिन्न खातों में 1.68 करोड़ रुपये का विदेशी धन भी मिला। मंत्रालय ने कहा, "वह कॉर्पोरेट क्षेत्र की आलोचना करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों सहित विभिन्न कॉर्पोरेट संस्थाओं से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत भारी धनराशि लेते हैं।"

लद्दाख हिंसा और वांगचुक की मांग

बुधवार को लद्दाख में हिंसा भड़क उठी जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 40 पुलिसकर्मियों समेत 80 अन्य घायल हो गए। प्रदर्शनकारी लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग कर रहे थे, जो शासन, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, स्थानीय निकायों के प्रकार, वैकल्पिक न्यायिक तंत्र और स्वायत्त परिषदों के माध्यम से वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में आदिवासी आबादी के लिए विशेष प्रावधान करती है।

सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के लिए वांगचुक को दोषी ठहराया है, हालाँकि उन्होंने इस आरोप का खंडन किया है। एक बयान में, उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें 'बलि का बकरा' बनाना चाहती है, लेकिन वह कड़े जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत गिरफ़्तारी के लिए तैयार हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, "यह कहना कि यह मेरे द्वारा या कभी-कभी कांग्रेस द्वारा भड़काया गया था, समस्या के मूल को संबोधित करने के बजाय, बलि का बकरा ढूँढ़ने जैसा है, और इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा।"

वांगचुक पर ईडी और सीबीआई की जाँच

इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भी मामले की जाँच किए जाने की उम्मीद है। इस बीच, सीबीआई पिछले दो महीनों से लद्दाख के इस कार्यकर्ता के खिलाफ प्रारंभिक जांच कर रही है। सीबीआई संगठन के खिलाफ कथित एफसीआरए उल्लंघनों की जांच कर रही है।

Web Title: Ladakh violence Sonam Wangchuk faces ED, CBI heat after NGO's foreign funding cancelled