Ladakh Violence: लेह में भड़की हिंसा के जिम्मेदार सोनम वांगचुक? जानें केंद्र ने क्या कहा

Ladakh Violence: लेह में विरोध प्रदर्शन के दौरान अचानक हिंसा भड़कने से चार लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पूर्ण राज्य की मांग को लेकर लद्दाख में भीड़ द्वारा की गई हिंसा कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के "भड़काऊ बयानों" से प्रेरित थी।

अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को लेह में यह आंदोलन हिंसा, आगजनी और सड़क पर झड़पों में बदल गया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 22 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 59 लोग घायल हो गए।

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि लद्दाख में हिंसा बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस जैसे हालात पैदा करने की कांग्रेस की "नापाक साजिश" का हिस्सा है।

Protesters bring down the BJP flag from the party headquarter in Leh #ladakhpic.twitter.com/fPnktYH0mk — Jehangir Ali (@Gaamuk) September 24, 2025

भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, "आज लद्दाख में कुछ विरोध प्रदर्शनों को 'जनरेशन जेड' के नेतृत्व में होने का दिखावा करने की कोशिश की गई, लेकिन जब जांच की गई, तो पता चला कि यह जनरेशन जेड का विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि वास्तव में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था।"

भाजपा ने कहा, "कांग्रेस पार्षद स्टैनज़िन त्सेपांग अपर लेह वार्ड से पार्षद हैं। वह मुख्य भड़काने वाला है और उसकी और उसके कार्यकर्ताओं की हिंसा भड़काने की कई तस्वीरें सामने आई हैं। उसे हथियार लेकर भाजपा कार्यालय की ओर मार्च करते हुए भी देखा जा सकता है। वह भीड़ को उकसा रहा है और भाजपा कार्यालय को निशाना बना रहा है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है और भाजपा ने इसे पोस्ट भी किया है।"

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, "पार्षद स्टैनज़िन त्सेपांग राहुल गांधी के साथ हैं।"

उन्होंने आगे आरोप लगाया यह जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी की योजना है। चूँकि वे जनता के माध्यम से जीत नहीं सकते, इसलिए वे देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं।

हालाँकि, सोनम वांगचुक ने एक वीडियो बयान में कहा कि कांग्रेस के पास इस क्षेत्र में इतनी ताकत नहीं है कि हज़ारों लोग उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आएँ।

लद्दाख हिंसा और सोनम वांगचुक पर केंद्र ने क्या कहा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बुधवार तड़के हुई कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को छोड़कर, शाम 4 बजे तक स्थिति नियंत्रण में आ गई और सभी से मीडिया और सोशल मीडिया पर पुराने और भड़काऊ वीडियो प्रसारित न करने को कहा।

बयान में कहा गया है, "सरकार पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करके लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध है।"

गृह मंत्रालय ने कहा कि सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर को भूख हड़ताल शुरू की थी, जिसमें लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी।

गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि यह सर्वविदित है कि सरकार भारत सरकार शीर्ष निकाय लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति और उप-समिति के औपचारिक माध्यम से उनके साथ कई बैठकें हुईं और नेताओं के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी हुईं।

गृह मंत्रालय के अनुसार, इस तंत्र के माध्यम से बातचीत की प्रक्रिया ने लद्दाख अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 84 प्रतिशत करने, परिषदों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करने और भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित करने जैसे अभूतपूर्व परिणाम दिए हैं। इसके साथ ही, 1,800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

बयान में कहा गया है, "हालांकि, कुछ राजनीति से प्रेरित व्यक्ति उच्चाधिकार प्राप्त समिति के तहत हुई प्रगति से खुश नहीं थे और बातचीत की प्रक्रिया को विफल करने की कोशिश कर रहे थे।"

उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अगली बैठक 6 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जबकि 25 और 26 सितंबर को लद्दाख के नेताओं के साथ बैठकें भी निर्धारित हैं।

गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि जिन मांगों को लेकर वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, वे एचपीसी में चर्चा का अभिन्न अंग हैं।

कई नेताओं द्वारा उनसे भूख हड़ताल वापस लेने का आग्रह करने के बावजूद, उन्होंने इसे जारी रखा और "अरब स्प्रिंग-शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेनरेशन ज़ेड के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया"।

गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "24 सितंबर को, लगभग 11:30 बजे, उनके भड़काऊ भाषणों से प्रेरित भीड़ भूख हड़ताल स्थल से निकली और एक राजनीतिक दल के कार्यालय के साथ-साथ लेह के मुख्य चुनाव आयुक्त के सरकारी कार्यालय पर हमला किया। उन्होंने इन कार्यालयों में आग लगा दी, सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया और पुलिस वाहन को आग लगा दी।"

इसमें कहा गया है, "यह स्पष्ट है कि भीड़ को सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के ज़रिए निर्देशित किया था। संयोग से, इन घटनाक्रमों के बीच, उन्होंने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली।"

