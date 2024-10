Ladakh Troops china-army: पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले दो बिंदुओं पर सैनिकों की वापसी पूरी, सेना ने कहा-डेमचोक, देपसांग में जल्द ही गश्त शुरू होगी

Highlights चीनी और भारतीय सैनिक समझौतों को व्यवस्थित तरीके से लागू कर रहे हैं। सैनिकों को पीछे हटाना दो अक्टूबर को शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच यह सबसे भीषण सैन्य टकराव था।

Ladakh Troop china-army: भारतीय सेना के सूत्रों ने पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले दो बिंदुओं पर सैनिकों की वापसी पर कहा कि पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले दो बिंदुओं पर सैनिकों की वापसी पूरी हुई है।स्थानीय कमांडर स्तर पर वार्ता जारी रहेगी। पूर्वी लद्दाख के डेमचोक, देपसांग में जल्द ही गश्त शुरू होगी। पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग मैदानों में गश्त के तौर-तरीकों के संबंध में स्थानीय कमांडरों के बीच फैसला लिया जाएगा।

Troop disengagement at two friction points in eastern Ladakh completed, say Army sources — Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2024

चीन ने बुधवार को कहा कि चीनी और भारतीय सेनाएं वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पीछे हटाने के संबंध में लिए गये निर्णय को व्यवस्थित तरीके से कार्यान्वित कर रही है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने सैनिकों को पीछे हटाने में हुई प्रगति को लेकर यहां प्रेस वार्ता में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि चीन और भारत के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों पर एक सहमति बनी है। उन्होंने कोई विवरण देने से इनकार करते हुए कहा, ‘‘इस वक्त, चीनी और भारतीय सैनिक समझौतों को व्यवस्थित तरीके से लागू कर रहे हैं।’’

Talks will continue at local commanders level: Army sources on troop disengagement at two friction points in eastern Ladakh — Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2024

भारत और चीन के बीच हुए महत्वपूर्ण समझौते के बाद, दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख के देमचोक और देपसांग में टकराव वाले स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाना दो अक्टूबर को शुरू कर दिया। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया था। पिछले कुछ दशकों में, दोनों पक्षों के बीच यह सबसे भीषण सैन्य टकराव था।

Verification on, patrolling modalities at Demchok, Depsang Plains in eastern Ladakh to be decided between ground commanders: Army sources — Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2024

Disengagement between India and China in Depsang and Demchok completed. Coordinated patrolling to start soon by both sides. Ground commanders will continue to hold talks. Exchange of sweets on Diwali to happen tomorrow: Indian Army sources pic.twitter.com/RpzGUpKjyG— ANI (@ANI) October 30, 2024

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 21 अक्टूबर को नयी दिल्ली में कहा था कि पिछले कई हफ्तों में हुई बातचीत के बाद समझौतों को अंतिम रूप दिया गया और यह 2020 में उपजे मुद्दों का समाधान करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गश्त और सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर हुए समझौते का 23 अक्टूबर को समर्थन किया था।

Patrolling to commence soon at Demchok, Depsang Plains in eastern Ladakh: Army sources on troop disengagement — Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2024

