Ladakh Protest: लेह में हिंसक प्रदर्शन के दो दिन बाद सोनम वांगचुक गिरफ्तार

By रुस्तम राणा | Updated: September 26, 2025 15:57 IST2025-09-26T15:52:16+5:302025-09-26T15:57:44+5:30

जलवायु कार्यकर्ता और नवप्रवर्तक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए छठी अनुसूची के तहत केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता के लिए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं।

Ladakh Protest:लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में हुए विरोध प्रदर्शन के दो दिन बाद, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वांगचुक को शुक्रवार दोपहर 2.30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना था, लेकिन मीडिया से बात करने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

जलवायु कार्यकर्ता और नवप्रवर्तक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए छठी अनुसूची के तहत केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता के लिए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। बुधवार को यह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

टॅग्स :Ladakhलद्दाख