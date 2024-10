चीन के साथ LAC गतिरोध पर सेना प्रमुख ने कहा - कूटनीतिक स्तर पर 'सकारात्मक संकेत', ज़मीन पर लागू करने के उपाय देखे जाएंगे

Highlights जनरल द्विवेदी ने कहा कि उत्तरी मोर्चे से संबंधित हर मुद्दे पर चर्चा होगी कहा- कूटनीतिक स्तर पर “सकारात्मक संकेत” मिले हैं दुर्गम इलाकों में इस साल भी सर्दियों में अपनी भारी मौजूदगी बनाए रखेगी सेना

नई दिल्ली: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य गतिरोध के बारे में भारत और चीन दोनों की ओर से कूटनीतिक स्तर पर “सकारात्मक संकेत” मिले हैं और अब दोनों पक्षों के सैन्य कमांडर एक साथ बैठकर देखेंगे कि इसे ज़मीन पर कैसे लागू किया जा सकता है।

जनरल उपेंद्र द्विवेदी चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। एलएसी पर लंबित मुद्दों के संबंध में भारत और चीन के बीच हाल ही में हुई कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर की वार्ता में हुई प्रगति के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि अप्रैल 2020 से दोनों पक्षों ने काफी प्रगति की है, कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य वार्ता हो चुकी है और कई मुद्दे पहले ही सुलझ चुके हैं।

