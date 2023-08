Krishna Janmabhoomi: कृष्ण जन्मभूमि के निकट अवैध निर्माण पर सुप्रीम सुनवाई, नोटिस जारी कर बुलडोजर पर रोक लगाई, जानिए

Highlights परिसर के संबंध में दस दिन के लिए यथास्थिति बनी रहने दी जाए। एक सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध करें। अभियान ऐसे दिन चलाया गया जब उत्तर प्रदेश में अदालतें बंद थीं।

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के निकट बने कथित अवैध निर्माण को ढहाने के रेलवे के अभियान पर बुधवार को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस मामले में केन्द्र तथा अन्य को नोटिस जारी किया।

Supreme Court puts on hold for 10 days the demolition drive by Railway authorities to clear encroachment near Krishna Janmabhoomi in Mathura.



SC ordering status quo on demolition drive, also issues notice to Centre on plea against demolition and posts case after one week. pic.twitter.com/DILQDwtpYn