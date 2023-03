Highlights मेघालय में सरकार बनाने की कोशिश शुरू कोनराड संगमा ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने दी जानकारी

नई दिल्ली: मेघालय विधानसभा में किसी एक राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एनपीपी को 25 सीटों पर जीत मिली है। भाजपा को 4 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि भाजपा ने राज्य में गठबंधन सरकार बनाने का तैयारियां तेज कर दी हैं।

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर के कहा है कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और नई सरकार के गठन के लिए बीजेपी से सहयोग मांगा है। सीएम सरमा ने एक ट्वीट कर ये भी बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेघालय में अगली सरकार बनाने में नेशनल पीपुल्स पार्टी का समर्थन करने के लिए बीजेपी, मेघालय की राज्य इकाई को सलाह दी है।

Sri @SangmaConrad , Chief Minister of Meghalaya, called @AmitShah ji, Hon'ble Home Minister, and sought his support and blessings in forming the new Government.

.