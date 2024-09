Kolkata Rape-Murder: 'ममता बनर्जी के रुख से संतुष्ट नहीं', जूनियर डॉक्टर के पिता ने कही बड़ी बात

Highlights Kolkata Rape-Murder: जूनियर डॉक्टर से रेप मामले में नया मोड़ Kolkata Rape-Murder: पीड़िता के पिता ने कह दी ये बात Kolkata Rape-Murder: ममता बनर्जी के रुख से संतुष्ट नहीं- पीड़िता के पिता ने कहा..

Kolkata Rape-Murder:कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर से रेप प्रकरण में अब उसके पिता ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना काम उचित तरीके से नहीं किया। इसे लेकर परिजन खुश नहीं दिखे और कहा कि उनका रोल शून्य ही रहा, क्योंकि उन्हें सच सामने की आश थी। मंगलवार को पीड़िता के पिता ने बताया कि इसलिए सीबीआई जांच की मांग की थी कि क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीएम का रोल से वो संतुष्ट नहीं हुए।

पीड़िता के पिता ने क्या कहा..

न्यूज एजेंसी से बात करते हुए पीड़िता के पिता ने कहा, "हम ममता बनर्जी के रोल से संतुष्ट नहीं है, इसलिए हमने सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया। एक पुलिसकर्मी इस मामले में हमारे घर आया, कहा कि संजय राय को गिरफ्तार कर लिया और वो उसे फास्ट ट्रेक कोर्ट में पेश करेंगे और उसे जल्द मृत्यु की सजा दिलवाई जाएगी। उन्होंने इसमें ये भी कहा कि इस केस में किसी एक व्यक्ति की संलिप्तता नहीं है, जबकि कई लोग शामिल हैं। हम शुरू से कह रहे हैं कि उस विभाग के लोग भी शामिल हैं, जिसमें मेरी बेटी काम करती थी।"

"Not satisfied with Mamata Banerjee's role in case": RG Kar victim doctor's parents question Bengal CM



Read @ANI Story | https://t.co/3E1aBMs8jH#RGKarProtest#MamataBanerjee#WestBengalpic.twitter.com/iomJ0Javq5