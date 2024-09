'मुझे लगा आप पुरानी ममता बनर्जी स्टाइल में दखल देंगी', कोलकाता रेप-मर्डर केस में सरकार के रुख से आहत हुए TMC सांसद ने दिया इस्तीफा

Highlights बंगाल सरकार के रुख से परेशान होकर राज्यसभा सांसद ने दिया इस्तीफा ममत बनर्जी को पुरानी स्टाइल के बारे में भी याद दिलाया कहा- पार्टी में बहुत से लीडर हैं, जो अधिग्रहण कर रहें और संपत्ति बना रहे हैं

Kolkata Rape-Muder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप कांड पर ममता सरकार के एक्शन और लापरवाही से हैरान होते हुए टीएमसी सांसद जवाहर सिरकार ने पार्टी से संसद सदस्य और राजनीति से इस्तीफा का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह पत्र सीधे सीएम ममता बनर्जी के नाम लिखा और इसमें उन सभी बातों का जिक्र किया, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल की जनता और जूनियर डॉक्टर सड़कों पर आ गए थे। हालांकि, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से पंचायत स्तर के नेताओं और निगम स्तर पर लीडरों ने अकूत संपत्ति बनाई।

ममता बनर्जी को लिखा पत्र

जवाहर सरकार ने ममता बनर्जी को लिखे पत्र में कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि आरजी कर अस्पताल में हुई दरिंदगी को लेकर वह तुरंत कोई ठोस कदम उठाएंगी। वह पुरानी ममता बनर्जी की तरह इस पर एक्शन लेंगी। लेकिन, उन्होंने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। कदम उठाया भी तो बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने उम्मीद जताई की राज्य में जल्द ही शांति बहाल होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा, आरजी कर अस्पताल में हुई भयानक घटना से पीड़ित हूं और ममत बनर्जी की पुरानी शैली में आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर के साथ आपके सीधे हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

#BIGBREAKINGNEWS



TMC MP & Ex-IAS Jawhar Sircar is resigning from MP post and quitting politics!

His letter to CM, WB.

Issue : R G Kar pic.twitter.com/CSc428X0Az