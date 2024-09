Kolkata Rape-Murder Case: 39 दिन के बाद न्याय?, विनीत गोयल की जगह मनोज वर्मा होंगे कोलकाता पुलिस आयुक्त, डीएमई और डीएचएस नए बनाए

Highlights स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और चिकित्सा शिक्षा के निदेशक को पद से हटाया गया है। डॉ कौस्तव नायक को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ममता बनर्जी के आवास पर राज्य सरकार और आंदोलनकारी कनिष्ठ चिकित्सकों के बीच बैठक हुई थी।

Kolkata Rape-Murder Case: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बदलाव कर दिया है। कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल की जगह मनोज कुमार वर्मा कोलकाता पुलिस के नए आयुक्त होंगे। विनीत कुमार गोयल को एडीजी और आईजीपी, एसटीएफ, पश्चिम बंगाल के पद पर स्थानांतरित और तैनात किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और चिकित्सा शिक्षा के निदेशक को पद से हटाया गया है। डॉ कौस्तव नायक को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। आरजी कर अस्पताल मामले में सोमवार शाम को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर राज्य सरकार और आंदोलनकारी कनिष्ठ चिकित्सकों के बीच बैठक हुई थी। 11 अधिकारी को यहां से वहां भेजा गया है। इसमें 7 आईपीएस हैं।

Manoj Kumar Verma to be the new Kolkata Police Commissioner; Vineet Kumar Goyal transferred and posted as ADG & IGP, STF, West Bengal pic.twitter.com/6meNjBFlHd

भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनोज कुमार वर्मा को विनीत गोयल की जगह मंगलवार को कोलकाता का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। आरजी कर अस्पताल में एक चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले से निपटने को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे गोयल को हटाने की घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी के साथ बैठक की थी।

गोयल 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं और उन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) और पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाया गया था। वर्मा 1998 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वह एडीजी और आईजी (कानून व्यवस्था) की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब एडीजी और आईजी (कानून व्यवस्था) की जिम्मेदारी 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी जावेद शमीम को सौंपी गई है।

West Bengal | Dr Kaustav Nayak appointed as the new Director of the Institute of Health and Family Welfare. pic.twitter.com/mtsYRTWHN3