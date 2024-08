Kolkata Rape-Murder Case: हर दिन 90 रेप, केंद्रीय कानून बनाइये और कड़ी से कड़ी सजा मिले, सीएम ममता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, यहां पढ़िए लेटर

Highlights Kolkata Rape-Murder Case: वरिष्ठ अधिकारी ने यहां यह जानकारी दी। Kolkata Rape-Murder Case: सख्त केंद्रीय कानून बनाने की मांग की। Kolkata Rape-Murder Case: प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार की घटनाएं होती हैं।

Kolkata Rape-Murder Case: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर बलात्कार के दोषियों के लिए कठोर सजा के साथ सख्त केंद्रीय कानून बनाने की मांग की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहां यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अलपन बंदोपाध्याय ने एक संवाददाता सम्मेलन में (मुख्यमंत्री का) यह पत्र पढ़ा।

I have written this letter today to the Hon'ble Prime Minister of India: pic.twitter.com/pyVIiiV1mn