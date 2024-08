Kolkata Doctor Rape Murder Case Live Updates: अंतिम संस्कार के बाद रात पौने 12 बजे प्राथमिकी दर्ज क्यों?, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट में खुलासा, 9 मुख्य बातें

Highlights Kolkata Doctor Rape Murder Case Live Updates: अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों के प्रति सहानुभूति रखता है। Kolkata Doctor Rape Murder Case Live Updates: अगर चिकित्सक काम नहीं करेंगे तो जन स्वास्थ्य ढांचा कैसे चल पाएगा? Kolkata Doctor Rape Murder Case Live Updates: मृत पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद रात पौने 12 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई।

Kolkata Doctor Rape Murder Case Live Updates: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से काम फिर से शुरू करने के लिए कहा है। उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सक संगठनों को आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय कार्यबल सभी हितधारकों की बात सुनेगा। आश्वासन दिया कि उनके दोबारा काम पर लौटने पर कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। शीर्ष ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया और चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया। पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है।

Supreme Court begins hearing on suo motu petition on the rape and murder of a doctor in state-run RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata, West Bengal pic.twitter.com/YqmRTBmRuJ