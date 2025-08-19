बेटियों के पढ़ाई करने का सपना पूरा करेगी सरकार, जानें टॉप स्कॉलरशिप स्कीम और अप्लाई करने का सही तरीका

Scholarship for Girl Students in India: देश की हर छात्रा बिना वित्तीय चिंता के पढ़ाई कर सके, इसके लिए सरकार महिलाओं की मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है। छात्राओं के सपने को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप स्कीम है। ये स्कीम छात्राओं को 10वीं, 12वीं या स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा, तकनीकी पाठ्यक्रमों और शोध के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखती हैं।

भारत में लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम

1- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कॉलरशिप

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ छात्रवृत्ति, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो बालिकाओं के जीवन, संरक्षण और शिक्षा में सुधार पर केंद्रित है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ लिंगानुपात कम है और लैंगिक भेदभाव व्याप्त है। यह योजना भारत में बालिकाओं की स्थिति और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय प्रोत्साहन, शैक्षिक सहायता और जागरूकता अभियान प्रदान करती है।

2- INSPIRE - SHE (प्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान में नवाचार - उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्च शिक्षा के लिए INSPIRE SHE छात्रवृत्ति, उन छात्राओं को लक्षित करती है जो वैज्ञानिक करियर बनाने के लिए उत्सुक हैं। यह छात्रवृत्ति वैज्ञानिक क्षेत्रों में स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्राओं की मदद के लिए प्रति वर्ष 80,000 रुपये प्रदान करती है, जिससे युवा महिलाओं में विज्ञान और नवाचार में रुचि बढ़ती है। यह छात्रवृत्ति वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करती है, जिससे वे STEM में अपनी पढ़ाई और करियर की आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर पाती हैं।

3- सीबीएसई मेरिट छात्रवृत्ति योजना (एकल बालिका)

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा प्रदान की जाने वाली सीबीएसई मेरिट छात्रवृत्ति योजना (एकल बालिका) का उद्देश्य एकल बालिकाओं की शिक्षा में सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने सीबीएसई से संबद्ध स्कूल से न्यूनतम 60% अंकों के साथ कक्षा 10 उत्तीर्ण की है। यह छात्रवृत्ति दो वर्षों के लिए प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रदान करती है, जिससे बालिकाओं को कक्षा 11 और 12 में अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलती है, जिससे बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है और शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है।

4- एकल बालिकाओं के लिए स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल बालिकाओं के लिए स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति, भारत के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर अध्ययन कर रही एकल बालिकाओं को सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम की अवधि के लिए प्रति वर्ष 36,200 रुपये प्रदान करती है, जिससे एकल बालिकाओं की शिक्षा जारी रखने और उनके लिए उच्च शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यह स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।

5- तकनीकी शिक्षा हेतु छात्राओं हेतु प्रगति छात्रवृत्ति

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी शिक्षा हेतु छात्राओं हेतु प्रगति छात्रवृत्ति, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रति वर्ष 50,000 रुपये प्रदान करती है, जिससे ट्यूशन फीस, किताबें और अन्य शैक्षणिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक लड़कियों को तकनीकी क्षेत्रों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करना और STEM शिक्षा में लैंगिक अंतर को कम करने में योगदान देना है।

6- महिला अभ्यर्थियों के लिए यूजीसी-पोस्ट डॉक्टरल फ़ेलोशिप

महिला अभ्यर्थियों के लिए यूजीसी पोस्ट डॉक्टरल फ़ेलोशिप उन महिलाओं को सहायता प्रदान करती है जिन्होंने अपनी पीएचडी पूरी कर ली है और किसी भी क्षेत्र में पोस्ट डॉक्टरल शोध कर रही हैं। यह फ़ेलोशिप शोध-संबंधी खर्चों के लिए आकस्मिक अनुदान के साथ-साथ 40,000 रुपये प्रति माह प्रदान करती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके पोस्ट डॉक्टरल प्रयासों के लिए वित्तीय सहायता और संसाधन प्रदान करके उनके शोध करियर को जारी रखने और शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक प्रगति में योगदान देने में मदद करना है।

7- WISE पोस्ट-डॉक्टरल फ़ेलोशिप (WISE-PDF)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अंतर्गत WISE पोस्ट-डॉक्टरल फ़ेलोशिप, पीएचडी धारक महिलाओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पोस्टडॉक्टरल शोध करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फ़ेलोशिप के अंतर्गत शोध के लिए प्रति माह 40,000 रुपये, यात्रा एवं शोध व्यय के लिए अतिरिक्त भत्ते प्रदान किए जाते हैं। यह फ़ेलोशिप महिलाओं को अपने-अपने शोध क्षेत्रों में और अधिक अनुभव प्राप्त करने और STEM विषयों में उनकी प्रगति को बढ़ावा देने में सक्षम बनाती है।

Web Title: know top Scholarship for Girl Students in India how to apply