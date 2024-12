'दिल्ली चलो' मार्च नहीं करेंगे किसान?, नए कृषि कानून के तहत मुआवजे और 5 मांगों पर दे रहे जोर, जानें अपडेट, देखें वीडियो

Highlights यातायात सामान्य हो गया है। कार के बजाय मेट्रो का इस्तेमाल किया। दोनों सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है।

Kisan Andolan Live: दिल्ली-नोएडा सीमाओं पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम है। किसानों ने आज संसद परिसर की ओर अपना 'दिल्ली चलो' मार्च शुरू किया। उत्तर प्रदेश के किसान नए कृषि कानूनों के तहत मुआवजे और लाभ की अपनी पांच मांगों पर जोर दे रहे हैं। संयुक्त सीपी कानून एवं व्यवस्था नोएडा, शिवहरि मीणा ने कहा कि किसानों ने आज 'दिल्ली चलो' मार्च का ऐलान किया था और हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे। किसानों ने अधिकारियों को अपनी मांगें बताई हैं और अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है। यातायात सामान्य हो गया है।

#WATCH | Noida, UP: Joint CP Law and Order Noida, Shivhari Meena says, "The farmers had announced the 'Delhi Challo' march today and we were continuously holding talks with them. The farmers have told their demands to the officials and officials have given them an assurance. The… https://t.co/8oe1CclcCPpic.twitter.com/UATAfuhwDB — ANI (@ANI) December 2, 2024

#WATCH | Noida, UP: Bharatiya Kisan Parishad leader Sukhbir Khalifa says, "We have come with a tough spirit and a lot of passion and dedication, for the rights of our 'annadata'. Farmers are being exploited, but it will not happen anymore. We will ensure they are given 10%… pic.twitter.com/FxYTsYOGua— ANI (@ANI) December 2, 2024

पुलिस ने नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल के पास से बैरिकेड हटा दिए, जिससे यातायात फिर से शुरू हो गया। विभिन्न किसान संगठनों के तहत किसान नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल के पास विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई।

#WATCH | Fulbari: Border Security Force has tightened the security arrangements on the India-Bangladesh border, following the unrest in Bangladesh pic.twitter.com/u7w4DhiM1L — ANI (@ANI) December 2, 2024

#WATCH | Noida, UP: Traffic movement resumes as police remove barricades near Dalit Prerna Sthal in Noida.



किसानों के राष्ट्रीय राजधानी की ओर विरोध मार्च के मद्देनजर पुलिस ने कई बैरिकेड लगा दिए, जिससे सोमवार को दिल्ली-नोएडा सीमा पार करने वाले यात्रियों को भारी यातायात जाम का सामना करना पड़ा। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीमा पर जांच की जा रही है और निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।

#WATCH | Noida, Uttar Pradesh: Bharatiya Kisan Union leader Pawan Khatana says, "Our main demand for farmers of Gautam Buddha Nagar, who have lost their land, is 10% developed plot, and 64.7% remuneration for those who haven't received it till now. In 2013, the farmers of Gautam… pic.twitter.com/hOeCSlVjkT — ANI (@ANI) December 2, 2024

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पूर्व) सागर सिंह कलसी ने कहा, ‘‘हमने पूर्वी दिल्ली की सीमाओं पर पर्याप्त व्यवस्था की है और दंगा-रोधी उपकरणों सहित सभी एहतियाती कदम उठाए हैं। हम चौकसी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इलाके में वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए यातायात पुलिस के साथ समन्वय भी कर रहे हैं।’’

ग्रेटर नोएडा की निवासी अपराजिता सिंह ने कहा कि चिल्ला बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड से यात्रियों को असुविधा हो रही है। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे उस हिस्से से गुजरने में लगभग एक घंटा लग गया। पुलिस ने दिल्ली-नोएडा सीमा के दोनों ओर बैरिकेड लगा दिए हैं, जिससे यातायात जाम लग गया है, खासकर नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाले मार्ग पर।’’

संयुक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिणी रेंज) एस.के. जैन ने कहा कि वे नोएडा पुलिस के साथ भी समन्वय कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘दक्षिण-पूर्वी जिले में हमारी दो प्रमुख सीमाएं हैं - डीएनडी सीमा और कालिंदी कुंज। चूंकि नयी दिल्ली क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू है और संसद सत्र भी चल रहा है, इसलिए बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन सख्त वर्जित है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसे प्रबंधित करने के लिए, हमने दोनों सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है। उचित बैरिकेड, अवरोधक और हाइड्रा क्रेन तैनात किए गए हैं। हम उन लोगों को रोकेंगे जो जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे।’’ जैन ने कहा कि फिलहाल राज्य की सीमा पर स्थिति सामान्य है और यातायात की आवाजाही जारी है।

नोएडा के एक अन्य यात्री अमित ठाकुर ने कहा कि उन्होंने काम पर जाने के लिए अपनी कार के बजाय मेट्रो का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, ‘‘जब मैंने मध्य दिल्ली में अपने कार्यालय जाने से पहले यातायात की स्थिति की जांच की, तो चिल्ला सीमा के पास भारी भीड़ दिखाई दी, जिससे यात्रा समय एक घंटा बढ़ गया। इसलिए, मैंने मेट्रो से जाने का फैसला किया।’’

