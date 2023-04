सीबीआई और ईडी की जांच को झूठा बताने पर किरेन रिजिजू ने सीएम केजरीवाल की ली चुटकी, बोले- "आप तो कोर्ट के खिलाफ भी..."

Highlights किरेन रिजिजू ने केजरीवाल के आरोपों पर किया पलटवार किरेनन रिजिजू ने कहा कि अगर वह दोषी साबित होते हैं तो क्या कोर्ट के खिलाफ भी जाएंगे अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई, ईडी की कार्रवाई को बताया झूठा

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए जाने के बाद राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली सीएम पर पलटवार करते हुए उनके आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर रहे तो क्या कोर्ट के खिलाफ भी जाएंगे? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी को कानून पर विश्वास रखना चाहिए। सीबीआई और ईडी कानून के तहत ही कार्रवाई करेंगी।

दरअसल, शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा उन्हें समन भेजे जाने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गंभीर आरोप लगाए है। किरेन रिजिजू ने केजरीवाल के आरोपों पर चुटकी लेते हुए कहा, "ईडी और सीबीआई के खिलाफ कोर्ट जाओगे और अगर कोर्ट भी खिलाफ गई तो कोर्ट के खिलाफ भी जाओगे?"

Forgot to mention that you will file case against Honble court also if it convicts you. Let law takes it own course & we must believe in rule of law.



ED, CBI के ख़िलाफ़ कोर्ट जाओगे और अगर कोर्ट भी ख़िलाफ़ गई तो फिर कोर्ट के ख़िलाफ़ भी जाओगे? pic.twitter.com/YAxSqE1bEx