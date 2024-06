Modi 3.0 Cabinet Kiren Rijiju: अरुणाचल प्रदेश से तीन बार लोकसभा सांसद हैं किरेन रिजिजू, मोदी 3.0 में फिर मिली जिम्मेदारी

Highlights किरेन रिजिजू 2023 से पृथ्वी विज्ञान और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के कैबिनेट मंत्री रहे। रिजिजू का जन्म 19 नवंबर 1971 को भारत में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में नफरा के पास नाखू में हुआ था। उनके पिता अरुणाचल प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर थे जिन्होंने पहली राज्य विधान सभा के सदस्यों को शपथ दिलाई थी।

नई दिल्ली: किरेन रिजिजू 2023 से पृथ्वी विज्ञान और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के कैबिनेट मंत्री रहे। उन्होंने पहले 2014 से 2019 तक गृह राज्य मंत्री, 2019 से 2021 तक राज्य मामलों के मंत्री, 2019 से 2021 तक खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 2021 से 2023 तक कानून मंत्री का पद संभाला था।

रिजिजू का जन्म 19 नवंबर 1971 को भारत में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में नफरा के पास नाखू में हुआ था। वह रिनचिन खारू और चिरई रिजिजू के पुत्र हैं। उनके पिता अरुणाचल प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर थे जिन्होंने पहली राज्य विधान सभा के सदस्यों को शपथ दिलाई थी। वह अपने कॉलेज के दिनों में एक अच्छे एथलीट थे और फरवरी 2023 से फुटबॉल और बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं।

#WATCH | BJP leader Kiren Rijiju takes oath as a Union Cabinet Minister in the Prime Minister Narendra Modi-led NDA government pic.twitter.com/qKetaCtzPT