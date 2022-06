केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा- द्रौपदी मुर्मू का अपमान करना बंद करें

Highlights कांग्रेस के ट्वीट पर निशाना साधते हुए भाजपा ने कहा कि विपक्षी दल प्रख्यात महिला आदिवासी नेता का अपमान कर रहा है। भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया है।

नई दिल्ली: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। दरअसल, पार्टी की पुडुचेरी इकाई ने कथित तौर पर टिप्पणी की कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राष्ट्रपति के रूप में एक डमी चाहती है। ट्विटर पर रिजिजू ने कांग्रेस पुडुचेरी हैंडल से एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट साझा किया।

इस ट्वीट में कहा गया कि सत्तारूढ़ भाजपा राष्ट्रपति के रूप में एक डमी चाहती है और साथ ही वे एससी/एसटी समुदाय को धोखा देना चाहते हैं। हालांकि बाद में कांग्रेस हैंडल ने ट्वीट को डिलीट कर दिया। वहीं, इस मामले को लेकर ट्वीट करते हुए रिजिजू ने लिखा, "कांग्रेस पार्टी ने डॉ बीआर आंबेडकर, पीए संगमा और कई सम्मानित एससी/एसटी नेताओं का अपमान किया। अब पूर्व राज्यपाल, पूर्व मंत्री श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करना बंद करें और वो इससे भी अधिक समर्पण और भक्ति के माध्यम से एक विनम्र पृष्ठभूमि से उठी हैं।"

What do you mean by "Dummy"?

Congress Party insulted Dr BR Ambedkar, PA Sangma and many respectable SC/ST leaders. Now stop insulting Smt Droupadi Murmu ji, former Governor, Former Minister and more than that, she has risen from a humble background through dedication & devotion. https://t.co/P30XSWkQ8Hpic.twitter.com/Q0FFEeWrr3