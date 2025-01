Kho Kho World Cup 2025: रविवार को कमाल, खो खो विश्व कप में भारत के लिए दोहरी खुशी, विश्व विजेता पुरुष-भारतीय महिला टीम, पीएम मोदी ने दी बधाई

Highlights नेपाल ने टॉस जीतकर भारत को अटैक करने का न्योता दिया। नेपाल पर 78-40 की शानदार जीत के साथ खिताब अपने नाम किया। बी चैत्रा ने ड्रीम रन पूरा कर भारत को भी एक अंक दिलाया।

Kho Kho World Cup 2025: रविवार को कमाल हो गया। महिला टीम के बाद पुरुष टीम विश्व चैंपियन। खो खो विश्व कप में भारत के लिए दोहरी खुशी मिली। भारतीय महिला टीम ने पहले खो-खो विश्व कप के फाइनल में रविवार को यहां नेपाल पर 78-40 की शानदार जीत के साथ खिताब अपने नाम किया। भारतीय खिलाड़ियों ने यहां इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में गति, रणनीति और कौशल का शानदार नमूना पेश करते हुए मैच की शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाये रखा। नेपाल ने टॉस जीतकर भारत को अटैक करने का न्योता दिया।

Double delight for 🇮🇳 India at #KhoKhoWorldCup as the men's team joins women's side in winning the trophy. https://t.co/EDs9DqQOYE

Prime Minister Narendra Modi tweets, "Congratulations to the Indian women’s team on winning the first-ever Kho Kho World Cup! This historic victory is a result of their unparalleled skill, determination and teamwork. This triumph has brought more spotlight to one of India’s… pic.twitter.com/NY0lTmstg7— ANI (@ANI) January 19, 2025