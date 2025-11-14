मेरे पास कहने के लिए कुछ होगा, तब कहूंगा... RJD उम्मीदवार ​​खेसारी लाल यादव

By संदीप दाहिमा | Updated: November 14, 2025 16:52 IST2025-11-14T16:52:27+5:302025-11-14T16:52:34+5:30

Khesari Lal Yadav, Election Result: बिहार, छपरा से RJD उम्मीदवार शत्रुघ्न यादव उर्फ ​​खेसारी लाल यादव 12/28 राउंड की मतगणना के बाद 5015 वोटों से पीछे चल रहे हैं।

Khesari Lal Yadav said I will say something when I have something to say | मेरे पास कहने के लिए कुछ होगा, तब कहूंगा... RJD उम्मीदवार ​​खेसारी लाल यादव

मेरे पास कहने के लिए कुछ होगा, तब कहूंगा... RJD उम्मीदवार ​​खेसारी लाल यादव

Highlightsमेरे पास कहने के लिए कुछ होगा, तब कहूंगा... RJD उम्मीदवार ​​खेसारी लाल यादव

Khesari Lal Yadav, Election Result:बिहार, छपरा से RJD उम्मीदवार शत्रुघ्न यादव उर्फ ​​खेसारी लाल यादव 12/28 राउंड की मतगणना के बाद 5015 वोटों से पीछे चल रहे हैं। उन्होंने कहा, "लोग बहुत अच्छे हैं। वे कभी बुरे नहीं होते... मैं हमेशा लोगों के बीच रहूंगा... जब मेरे पास कहने के लिए कुछ होगा, तब कहूंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, किसी और पर नहीं।"

Web Title: Khesari Lal Yadav said I will say something when I have something to say

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Khesari Lal YadavBihar Assembly Election 2025BiharBihar BJPNDARJDखेसारी लाल यादवबिहार विधानसभा चुनाव 2025बिहारराष्ट्रीय रक्षा अकादमीआरजेडी