मेरे पास कहने के लिए कुछ होगा, तब कहूंगा... RJD उम्मीदवार खेसारी लाल यादव
By संदीप दाहिमा | Updated: November 14, 2025 16:52 IST2025-11-14T16:52:27+5:302025-11-14T16:52:34+5:30
Khesari Lal Yadav, Election Result:बिहार, छपरा से RJD उम्मीदवार शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव 12/28 राउंड की मतगणना के बाद 5015 वोटों से पीछे चल रहे हैं। उन्होंने कहा, "लोग बहुत अच्छे हैं। वे कभी बुरे नहीं होते... मैं हमेशा लोगों के बीच रहूंगा... जब मेरे पास कहने के लिए कुछ होगा, तब कहूंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, किसी और पर नहीं।"
#WATCH | Chhapra, Bihar | RJD candidate from Chhapra, Shatrughan Yadav aka Khesari Lal Yadav trails by 5015 votes after 12/28 rounds of counting.— ANI (@ANI) November 14, 2025
He says, "People are very nice. They are never bad... I will always stay among the people... I will say something when I have… pic.twitter.com/HIDpoEp9vk