Kheer Bhawani Mela: 34 साल से वापसी की राह, क्षीर भवानी में एकत्र होकर वापसी की दुआ, श्रद्धा के फूल चढ़ाए, देखें तस्वीरें

Highlights कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में बनाए गए क्षीर भवानी मंदिर में भी हाजिरी लगाई। मां राघेन्या के दरबार में हाजरी देने के लिए पहुंचे कश्मीरी हिंदुओं का फूलों से स्वागत किया गया। कट्टरवाद-आतंकवाद ने समुदायों के बीच एक कील सा पैदा कर दिया है।

Kheer Bhawani Mela: करीब 34 सालों से, जबसे कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया है, सैंकड़ों कश्मीरी पंडित परिवार क्षीर भवानी में एकत्र होकर वापसी की दुआ तो मांग रहे हैं पर अभी तक उनकी दुआ स्वीकार नहीं हुई है। सैंकड़ों कश्मीरी पंडितों ने आज भी ज्येष्ठा अष्टमी पर तुलमुला स्थित मां रागन्या के मंदिर में एकत्र होकर क्षीर भवानी को श्रद्धा के फूल चढ़ाए। इसी प्रकार विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में बनाए गए क्षीर भवानी मंदिर में भी हाजिरी लगाई। क्षीर भवानी आने वाले सैंकड़ों कश्मीरी विस्थापित पंडितों ने एक बार फिर अपनी कश्मीर वापसी के लिए दुआ भी मांगी।

Devotees throng Mata Kheer Bhawani temple in Tulmulla Ganderbal on the auspicious occasion of Jyeshtha Ashtami! May the blessings of the divine mother be upon all. #JyeshthaAshtami #MataKheerBhawani @PMOIndia @HMOIndia @MIB_India @OfficeOfLGJandK @PIB_India @DDNewslive … pic.twitter.com/pAP4Ila4Jl

इस मौके पर जम्मू सहित देश के दूसरे राज्यों से मां राघेन्या के दरबार में हाजरी देने के लिए पहुंचे कश्मीरी हिंदुओं का फूलों से स्वागत किया गया। मंदिर के मुख्य द्वार में स्वागत के लिए पहुंचे स्थानीय मुस्लिमों ने कश्मीरी हिंदुओं का स्वागत करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडित हमारे जीवन का हिस्सा हैं, दुर्भाग्य से, कट्टरवाद-आतंकवाद ने समुदायों के बीच एक कील सा पैदा कर दिया है।

