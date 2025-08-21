Rahul Mamkootathil: केरल युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, मलयालम अभिनेत्री ने लगाया था उत्पीड़न का आरोप

Kerala Youth Congress president Rahul Mamkootathil Resigns: कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल ने केरल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। यह कदम पलक्कड़ के इस नेता पर मलयालम फिल्म अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों के बाद उठाया गया है। लेखिका हनी भास्करन ने भी राहुल ममकूटाथिल पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है।

भाजपा और माकपा समर्थित डीवाईएफआई समूहों के विरोध प्रदर्शनों के बीच उनका इस्तीफा आया है, जिन्होंने विधायक पद से उनके इस्तीफे की भी मांग की है। अदूर स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता में ममकूटाथिल ने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से बात की है।

राहुल ने दावा किया कि उन्होंने विपक्षी नेता वी.डी. सतीशन से बात की है। कांग्रेस नेता ने पहले कहा था कि दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने केपीसीसी और एआईसीसी नेताओं से भी बात की है।

पीटीआई ने उनके हवाले से कहा, "उन्होंने मुझसे इस्तीफा नहीं मांगा। अभिनेत्री मेरी दोस्त हैं और मुझे नहीं लगता कि जिस व्यक्ति का उन्होंने जिक्र किया, वह मैं था। वह मेरी अच्छी दोस्त हैं और रहेंगी। मेरा मानना ​​है कि मैंने अब तक कानून या देश के संविधान के खिलाफ कुछ नहीं किया है।"

ममकूटाथिल ने कहा, "ऐसे समय में जब राज्य सरकार गंभीर विरोध और आरोपों का सामना कर रही है, कांग्रेस नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसे मामलों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसलिए, मैंने युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। मेरा अब भी मानना ​​है कि मैंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है।" घोषणा के बाद उन्होंने आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और अपने आवास के अंदर चले गए।

रिनी एन जॉर्ज ने क्या कहा

अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज ने पहले एक प्रसिद्ध राजनीतिक दल के "एक युवा नेता" पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। रिनी ने आरोप लगाया कि नेता ने उन्हें आपत्तिजनक संदेश भेजे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता ने उन्हें एक होटल में भी बुलाया था। पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों से शिकायत करने के बावजूद, नेता ने कथित तौर पर अपना दुर्व्यवहार जारी रखा।

तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बातचीत के दौरान, सतीशन ने कहा कि अभिनेत्री उनके लिए "बेटी जैसी" हैं। उन्होंने कहा, "हम सिर्फ़ एक संदेश के आधार पर किसी को सज़ा नहीं दे सकते। अब एक गंभीर शिकायत आई है। पार्टी इसकी जाँच करेगी और कार्रवाई करेगी।"

Web Title: Kerala Youth Congress president resigns after harassment allegations from Malayalam actress