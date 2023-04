Video: केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो में दक्षिण भारतीय परिधान पहनकर पैदल चले, लोगों ने बरसाए फूल

Highlights प्रधानमंत्री के दौरे के लिए शहर में 2,060 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया वीडियो में PM को अपने सुरक्षाकर्मियों से घिरे हुए सड़क पर चलते हुए देखा जा सकता है 15 मिनट से अधिक समय तक चलने के बाद, उनके सुरक्षाकर्मी उन्हें एक एसयूवी तक ले गए

कोच्ची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर केरल पहुंचे। जहां उन्होंने दक्षिण भारतीय परिधान पहनकर कोच्चि में रोड शो के दौरान पैदल मार्च किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए शहर में 2,060 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। पीएम कोच्चि में आईएनएस गरुड़ नौसेना हवाई स्टेशन पर उतरे। प्रधानमंत्री केरल में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और ईसाई समुदाय के वरिष्ठ पादरियों के साथ बैठक करेंगे।

मौके से मिले दृश्यों में प्रधानमंत्री को अपने सुरक्षाकर्मियों से घिरे हुए सड़क पर चलते हुए देखा जा सकता है। केरल के पारंपरिक परिधान में पीएम मोदी आईएनएस गरुड़ नेवल एयर स्टेशन से युवा कार्यक्रम स्थल तक 2 किमी के मार्ग के दोनों तरफ लोगों का हाथ हिलाते हुए नजर आए।

पीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात करने के साथ पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 15 मिनट से अधिक समय तक चलने के बाद, उनके सुरक्षाकर्मी उन्हें एक एसयूवी तक ले गए। केरल में रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री के चलने को राज्य में विश्वास के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, जहां उनकी पार्टी अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले बढ़त बनाने की उम्मीद कर रही है।

