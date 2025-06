वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने छुपाई संपत्ति? केरल हाईकोर्ट ने भेजा समन, मांगा जवाब

Priyanka Gandhi: केरल उच्च न्यायालय ने पिछले साल वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाद्रा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) महासचिव का जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति के. बाबू ने तब उनकी प्रतिद्वंद्वी रहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार नव्या हरिदास की याचिका पर वाद्रा को नोटिस जारी किया।

याचिका में हरिदास ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता ने नामांकन पत्र में अपनी और अपने परिवार की संपत्ति का ठीक तरह से खुलासा नहीं किया है और ‘‘गलत सूचना’’ उपलब्ध कराई है जो आदर्श आचार संहिता के विरुद्ध तथा भ्रष्ट आचरण के समान है। उपचुनाव में हरिदास वाद्रा से पांच लाख से अधिक मतों से हार गई थीं।

उन्होंने पुष्टि की कि याचिका अदालत ने स्वीकार कर ली है और कांग्रेस नेता को नोटिस जारी कर मामले में उनका जवाब मांगा गया है। उन्होंने कहा कि याचिका पर अगस्त में सुनवाई होगी।

Kerala High Court issues notice to Priyanka Gandhi in an election petition filed by BJP candidate Navya Haridas, challenging the victory of Congress leader Priyanka Gandhi Vadra from the Wayanad Parliamentary Constituency. pic.twitter.com/KwiY74YaWZ