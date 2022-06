Prophet comment row: केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने संघ परिवार पर कसा तंज, कहा- 'कट्टरता की ताकतों के खिलाफ उठाएं आवाज'

Highlights केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कट्टरता की ताकतों के खिलाफ सर्वसम्मति से आवाज उठाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रवक्ताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी से संघ परिवार ने एक बार फिर दुनिया के सामने हमारे पूज्य धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को बदनाम किया है।

भुवनेश्वर: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंगलवार को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा के पूर्व प्रवक्ताओं द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर संघ परिवार पर निशाना साधा। केरल के मुख्यमंत्री ने लोगों से "कट्टरता की ताकतों के खिलाफ सर्वसम्मति से आवाज उठाने" का भी आग्रह किया है।

विजयन ने ट्वीट करते हुए लिखा, "भाजपा प्रवक्ताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी से संघ परिवार ने एक बार फिर दुनिया के सामने हमारे पूज्य धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को बदनाम किया है। कट्टरता की ताकतों के खिलाफ सर्वसम्मति से आवाज उठाने का समय आ गया है।" समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, सोमवार को मुख्यमंत्री ने कहा था कि आरएसएस ने देश को "शर्मिंदगी की स्थिति" में ला दिया क्योंकि कई खाड़ी देश पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए।

Sangh Parivar has once again disgraced our revered secular democracy before the world, with the derogatory remarks made by BJP spokespersons against Prophet Muhammad. It's high time to raise unanimous voice against the forces of bigotry. pic.twitter.com/zPJo7dHQlU