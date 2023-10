Kerala Blast: सीएम विजयन ने ब्लास्ट को बताया 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण', शीर्ष अधिकारियों को किया तलब

Highlights सीएम पिनाराई विजयन ने कोच्चि के कलामासेरी इलाके में हुए कई विस्फोट की घटना को "दुर्भाग्यपूर्ण" करार दिया है उन्होंने कहा कि सभी शीर्ष अधिकारी घटना के संबंध में विवरण इकट्ठा करने के लिए एर्नाकुलम में हैं केरल में आज हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए

तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोच्चि के कलामासेरी इलाके में हुए कई विस्फोट की घटना को "दुर्भाग्यपूर्ण" करार दिया है। उन्होंने कहा कि सभी शीर्ष अधिकारी घटना के संबंध में विवरण इकट्ठा करने के लिए एर्नाकुलम में हैं।

एएनआई से बात करते हुए, विजयन ने कहा, “यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम घटना के संबंध में विवरण एकत्र कर रहे हैं।' सभी शीर्ष अधिकारी एर्नाकुलम में हैं। डीजीपी घटनास्थल पर जा रहे हैं। हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। मैंने डीजीपी से बात की है। हमें जांच के बाद और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है।"

